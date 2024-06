Tifare Italia da Coverciano. Che emozione per i ”pulcini” della Franco Selvaggi!

Avevano ricevuto un audio di saluto con invito del portierone della nazionale , Gianluigi Donnarumma, nella parte di esordio agli europei contro l’Albania, e i ”pulcini” della scuola calcio Franco Selvaggi di Matera sono stati di parola. Hanno gioito, sofferto e applaudito gli ‘azzurri’ da Coverciano, dove hanno partecipato a tutte le fasi del ” 13° Grassroots Festival” .



L’appuntamento dell’anno per il calcio giovanile di base che ha visto la partecipazione di giovani calciatori di varie regioni. E per la Basilicata formazioni da Matera, Policoro e Potenza. Una esperienza unica per i ragazzi con un viaggio in Bus fino al centro di formazione della Figc di Coverciano ( Firenze) e due giorni di manifestazioni, tornei , sfilate, foto ricordi e visita al Museo della nazionale di calcio, dove hanno ammirato trofei, maglie, palloni e campioni, come quel Franco Selvaggi campione del mondo ai mondiali di Spagna del 1982. Per i 14 ragazzi, accompagnati dallo staff tecnico, dall’infaticabile professor Emanuele Eletti (delegato dell’attività di base femminile della Figc di Basilicata) ,una esperienza unica all’insegna dell’amicizia e di tanti sogni nel cassetto: vestire un giorno la maglia della nazionale.



E se ci è riuscito Franco Selvaggi, ragazzi, potete farlo anche voi. La ricetta è sempre la stessa: sacrificio, impegno, giocare con gli altri e, naturalmente, le doti che sono fondamentali per emergere. Qualcuno a Coverciano, come abbiamo appreso da Radio Bordocampo- ha cambiato ruolo in partita, come Giuseppe Diso, passato dalla porta alla fascia destra di attacco. Che sia un buon segnale. I sogni possono diventare realtà, anche per gli altri convocati Alessio Ambrosecchia, Giuseppe Andrisani, Giuseppe Castria, Matteo Coretti, Flavio Di Cuia, Luca Frascati, Stefano Imbrea, Michele Labbate, Paolo Nicastro, Nicolò Nuzzolese, Lorenzo Panarella, Lorenzo Papapietro, Pietro Vinci. E per uno staff da nazionale composto da Andrea Tritto e Simone Di Noi . Al ritorno un’altra serata a tifare azzurri. Giovedì sera ci aspetta la partita con la Spagna e lunedì prossimo contro la Croazia. Se la nazionale farà strada…qualcuno dovrà trovare biglietti per la finale. Non vorrete mica lasciare la squadra dei pulcini della ” Franco Selvaggi” a Matera?