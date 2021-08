Non chiamatelo ping pong, anche se con quel termine – nel secolo scorso- una memorabile partita da atleti della Repubblica Popolare Cinese e Stati Uniti contribuì a riallacciare il dialogo tra i due Paesi, 50 anni fa,era l’aprile 1971, con partite tra atleti di diverse scuole e l’avvicinamento tra i presidenti Mao Tze Dong e Richard Nixon. Il resto è storia d’oggi e il tennis da tavola spopola con una rinnovata attenzione estiva per la possibilità di giocare anche all’aperto. Ma ci sono i campionati e l’A.S. D. Tennistavolo Pegasus Matera parteciperà, come hanno deciso i sorteggi della Federazione nel girone R del campionato nazionale di C1 2021/2022, che annovera squadre di Basilicata, Calabria e Sicilia. Peccato non essere finiti con pugliesi e campane, opportunità che avrebbe consentito di abbattere costi e gli stress da trasferta. Esordio il 9 ottobre in casa con la Top Spin Messina. Auguri per un esordio vittorioso.