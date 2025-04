Tennistavolo a Vibo Valentia brillano “Leonardo” e la squadra Vf di Matera

Non chiamatelo ping pong, ma tennis da tavolo che è una disciplina sportiva dove colpo d’occhio, concentrazione e un pizzico di fortuna …rendono avvincenti le sfide tra singoli o in doppio sul tavolo verde. Il IX campionato italiano, intitolato al vigile del fuoco materano Donato Marcosano, prematuramente scomparso,è stata davvero una bella sfida che ha dato soddisfazione alla squadra materana dei Vigili del Comando provinciale di Matera e al giovane Leonardo Marcosano che ha conquistano il titolo italiano. Complimenti a tutti.



COMUNICATO STAMPA

Il 26, 27 e 28 marzo, a Vibo Valentia, si è svolto al Palavalentia, il IX campionato italiano

Tennistavolo “Memorial Donato Marcosano” organizzato dal Comando dei Vigili del Fuoco di

Vibo Valentia con la collaborazione del Coni Calabria e della Fitet Calabria.

L’evento è stato intitolato al V.F. Donato Marcosano, del comando di Matera, punto di riferimento assoluto per il pongismo in Basilicata, prematuramente scomparso.

Donato, per molti anni è stato il capitano della squadra dei Vigili del Fuoco, ha vinto il titolo italiano e ha disputato i campionati riservati alle forze armate.

Durante le tre giornate si sono sfidati pongisti Vigili del Fuoco provenienti, oltre che dal Comando di Matera, dai Comandi di Vibo Valentia, Agrigento, Bologna, Catania, Caltanissetta, Cosenza, Firenze, Imperia, Matera, Novara, Parma, Perugia, Potenza, Roma, Varese e Vercelli.

La delegazione pongista VV.F. materana, che ha omaggiato il Comando di Vibo Valentia con una targa ricordo e con tre targhe destinate agli atleti che hanno conquistato il primo posto nelle tre categorie, era composta dal Vice Comandante DVD ing. Domenico Masciandaro, dai VFC Michele Domenichiello, Giovanni Santochirico e Nicola Segreto e dall’ IIE Saverio Dinardo.

Leonardo Marcosano, figlio di Donato, del Comando dei Vigili del Fuoco di Parma, si è portato a casa il titolo di Campione d’Italia per la categoria “Singolo”.

Non sono mancati momenti di commozione durante la cerimonia, quando, alla presenza della signora Flora, moglie del compianto vigile del fuoco, è stata ricordata la figura di Donato.