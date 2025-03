Tennis in carrozzina a Vasta il memorial ‘’Greco’’ a Calimera con Io Posso

Come Sinner, Berrettini e altri campioni maschili del tennis azzurro il siciliano Sebastiano Vasta continua a conseguire successi, confermandosi per il secondo anno consecutivo al 2* memorial ‘’Massimo Greco’’ di tennis in carrozzina, disputato a Calimera ( Lecce). Tra l’altro ha vinto sia nel singolare che nel doppio sbaragliando il campo dagli avversari. Il 2° MEMORIAL MASSIMO GRECO è stato organzzato dall’ ASD Circolo Tennis Calimera e l’associazione “2HE – IO POSSO”, sodalizio che ha già organizzato d tornei nazionali di tennis in carrozzina. L’evento gode del patrocinio dalla Provincia di Lecce e dalla Città di Calimera e si realizza in collaborazione con Federazione Italiana Tennis e Padel, Wheelchair Tennis, CONI e Comitato Paralimpico Italiano.



2° MEMORIAL MASSIMO GRECO

TORNEO NAZIONALE DI TENNIS

INDOOR A TABELLONE M/F

OPEN – QUAD FIT-LAB 3.11 WHEELCHAIR

in programma dal 6 al 9 marzo 2025

presso il CT Calimera “G. Monosi”

CALIMERA (LE)

MONTEPREMI 5000 EURO

Il primo in Italia e unico nel meridione per la categoria tennis in carrozzina, tra l’altro con il più alto montepremi d’Italia

Salvatore Vasta si conferma campione: doppia vittoria in singolare e doppio per il secondo anno consecutivo a Calimera

*****

Doppia vittoria, in singolare e doppio, per il secondo anno consecutivo per Salvatore Vasta che si conferma campione a Calimera (Le), nel 2° MEMORIAL MASSIMO GRECO: il tennista siciliano, che in questi ultimi mesi ha bissato il successo anche al MASTER Nazionale, continua a dominare il Torneo Open Nazionale Wheelchair, per la categoria Quad FITP-LAB 3.11 indoor, conclusosi ieri nell’impianto completamente accessibile del Circolo Tennis G. Monosi a Calimera (Le).

Le premiazioni hanno avuto luogo ieri al termine delle finali.

Il 2° MEMORIAL MASSIMO GRECO si è svolto dal 6 al 9 marzo: inserito nel calendario FITP dei tornei, è primo in Italia e unico nel meridione per la categoria tennis in carrozzina, tra l’altro con il più alto montepremi d’Italia, di cinquemila euro).

Vasta ha bissato il successo dello scorso anno con una straordinaria doppietta: vittoria in singolare e trionfo nel doppio. Il tennista ha saputo gestire al meglio una competizione intensa, mostrando solidità e determinazione in ogni fase del torneo.

Il tabellone del singolare ha visto un percorso molto impegnativo per il primo finalista Daniel Danila, che ha dovuto superare avversari di grande livello come Mario Cabras (testa di serie n. 5), Alberto Moja (testa di seri n.4). In semifinale ha compiuto un’impresa eliminando Luca Paiardi, testa di serie n.1, con un convincente 6-4, 6-3.

Di rilievo anche l’incontro al primo turno tra Bruno Carlucci e l’atleta di casa Roberto Sodero conclusa a favore di Carlucci al terzo set.

Dall’altro lato del tabellone, Vasta ha avuto un cammino più agevole, dominando ogni turno senza concedere set. Nei quarti ha superato Andrea Morandi con un secco 6-1, 6-1.

La finale tra Vasta e Danila è stata intensa, ma il campione in carica ha dimostrato di essere un passo avanti per tutto l’incontro. Con il punteggio di 6-4, 6-3, Vasta ha controllato il ritmo del match, gestendo al meglio i momenti decisivi e impedendo a Danila di trovare continuità nel proprio gioco. Il servizio e la capacità di ottenere punti vincenti in risposta hanno permesso a Vasta di confermarsi re del torneo per il secondo anno consecutivo.

Non contento del titolo in singolare, Vasta ha trionfato anche in doppio in coppia con Bruno Carlucci. Dopo aver superato turni impegnativi, i due hanno conquistato il titolo con una vittoria al cardiopalma contro Sodero e Danila. Il match, terminato 2-6, 6-4, 13-11, è stato in dubbio sino agli ultimi punti, con Vasta e Carlucci che sono riusciti a ribaltare un inizio difficile e a imporsi al super tie-break.

Con questa doppietta, Vasta si conferma come il giocatore più forte del torneo per il secondo anno consecutivo, dimostrando grande costanza e capacità di gestione nei momenti cruciali. Danila, pur uscendo sconfitto in entrambe le finali, ha mostrato grande qualità e spirito di lotta, confermandosi uno degli atleti più competitivi della manifestazione.



Ad organizzare il 2° MEMORIAL MASSIMO GRECO sono l’ASD Circolo Tennis Calimera e l’associazione “2HE – IO POSSO”, sodalizio già rodato nell’organizzazione di tornei nazionali di tennis in carrozzina. L’evento gode del patrocinio dalla Provincia di Lecce e dalla Città di Calimera e si realizza in collaborazione con Federazione Italiana Tennis e Padel, Wheelchair Tennis, CONI e Comitato Paralimpico Italiano.

Il Circolo Tennis di Calimera, presieduto da Umberto Colella e con Gilberto Tommasi come direttore sportivo, attraverso questa manifestazione intende promuovere l’inclusione sociale attraverso lo sport e valorizzare il tennis in carrozzina, ricordando la figura di Massimo Greco al quale è intestato il Torneo. Massimo era un ragazzo disabile di Calimera, divenuto anche consigliere comunale, amico di tutti, sempre molto vicino agli altri nonostante la sua disabilità.

IO POSSO

Il progetto solidale nazionale IO POSSO nasce 10 anni fa attorno al visionario Gaetano Fuso (1976-2020), salentino, assistente capo della Polizia di Stato, nominato, tra l’altro, “Cavaliere della Repubblica” dal Presidente Mattarella nel 2018 proprio per aver reso il mare alla portata di tutti. Infatti, da una sua idea, supportata dalla moglie Giorgia Rollo e da un gruppo di amici e sostenitori, nel 2015 su un tratto di spiaggia libera della marina di San Foca di Melendugno (Le) è nata la spiaggia di IO POSSO, il primo accesso attrezzato al mare per persone affette da SLA, patologie neuromotorie e altre gravi disabilità motorie, con servizi totalmente gratuiti per gli ospiti. Nel 2022 una struttura gemella, sempre gestita da IO POSSO, è sorta a Gallipoli (Le), presso l’Ecoresort Le Sirenè del Gruppo Caroli, e nel 2022 una terza nel centro di Porto Cesareo (Le).

Quello delle spiagge di IO POSSO è un format già preso come riferimento e replicato anche in altre parti d’Italia, grazie ad un elenco di parametri ormai codificati. Seguendo il know how di IO POSSO una struttura “gemella” nel 2018 è nata in Sardegna, un’altra in Emilia Romagna, entrambe gestite da associazioni locali, e l’ultima ha inaugurato nel 2023 in Basilicata, a Metaponto: si chiama “Il Sogno del Capitano”, con esplicito riferimento a Gaetano Fuso.

Il progetto IO POSSO mette inoltre a disposizione gratuitamente un camper attrezzato per chi, colpito da malattie fortemente invalidanti come la SLA, la SMA e distrofie muscolari o da traumi, ha bisogno di trasporto adeguato per spostarsi da casa.

IO POSSO opera a favore dell’inclusione sociale, con attenzione non solo al turismo accessibile. Da alcuni anni, tra l’altro, ha avviato un’attività di supporto alla ricerca scientifica focalizzata alle terapie geniche applicate alla cura della Sclerosi Laterale Amiotrofica.