Tennis in carrozzina a Calimera ( Lecce) 1° Memorial ”Massimo Greco”

Discesa a rete su due ruote…ma la schiacciata o il pallonetto saranno quelli di manuale. E così al torno nazionale di tennis in carrozzina, ” 1° Memorial Massimo Greco” che vedrà la partecipazione di 22 atleti (due delle quali donne). A organizzarlo l’Asd Calimera e l’associazione ”Io Posso” della quale abbiamo parlato in altri servizi, per le opportunità date a persone affetta da Sla i di poter fruire della stagione estiva balneare in strutture a San Foca di Melendugno, a Gallipoli e a Porto Cesareo. Era il ”Sogno del Capitano”, di Geetano Fuso, assistente capo della Polizia di Stato in servizio anche a Matera, che si impegnò e non poco per un sogno da visionario, che alla fine è stato realizzato con l’associazione ”Io Posso”. E dallo scorso anno anche a Metaponto di Bernalda ( Matera)



1°MemorialMassimoGreco.jpg

1° MEMORIAL MASSIMO GRECO

TORNEO NAZIONALE DI TENNIS

INDOOR A TABELLONE M/F

OPEN – QUAD FIT-LAB 3.11 WHEELCHAIR

in programma dal 7 al 10 marzo 2024

presso il CT Calimera “G. Monosi”

MONTEPREMI 3000 EURO

In gara 22 atleti (20 uomini e 2 donne) da tutta Italia

*****

Tennis in carrozzina. Atleti e atlete provenienti da tutta Italia si sfideranno nel Salento, sui campi del Circolo Tennis Calimera, per un posto sul podio del primo Torneo Nazionale a Montepremi del 2024 in Italia e l’unico nel Sud Italia.

Si apre giovedì 7 marzo 2024 il 1° MEMORIAL MASSIMO GRECO, TORNEO NAZIONALE INDOOR A TABELLONE M/F OPEN – QUAD FIT-LAB 3.11 WHEELCHAIR. Ad organizzarlo l’ASD Circolo Tennis Calimera e l’associazione “2HE – IO POSSO”, sodalizio già rodato nell’organizzazione di tornei nazionali di tennis in carrozzina.

In programma fino a domenica 10 marzo, vede protagonisti 22 atleti, di cui due donne, provenienti dalla Sicilia al Piemonte, pronti a sfidarsi per il montepremi di 3000 euro.

Inserito nel calendario nazionale predisposto dalla Federazione Italiana Tennis in Carrozzina e valevole per il conseguimento di punteggio per la definizione della classifica nazionale, il 1° MEMORIAL MASSIMO GRECO vedrà gli atleti partecipanti sfidarsi in tornei di singolo e doppio.

Teatro delle sfide sarà l’impianto completamente accessibile del Circolo Tennis G. Monosi in via Verdi 130 a Calimera (Le) nato nel 1978: presenta quattro campi in terra battuta, di cui due al coperto, dove si terrà il torneo.

“Il tema e l’iniziativa sono veramente lodevoli. Sport e inclusione fanno da cornice ai valori e alla bellezza che si mettono in campo. Siamo orgogliosi che si possa tenere un torneo di questo livello nel Salento. Ricordo con affetto e commozione Massimo Greco, a cui è dedicato, grande persona non solo come amministratore ma anche come amico”. (Stefano Minerva, presidente Provincia di Lecce)

“Siamo estremamente orgogliosi di ospitare questo importante appuntamento, che rappresenta non solo una competizione sportiva, ma un momento di condivisione e crescita per tutta la comunità. L’impegno e la passione dei partecipanti sono una fonte di ispirazione per tutti noi”. (Umberto Colella, presidente del CT Calimera)

“Contribuire a questo evento è per noi motivo di grande felicità. L’associazione IO POSSO è fortemente impegnata nel promuovere il turismo accessibile e iniziative che favoriscano la collaborazione e l’inclusione. Questa è un’occasione unica per dimostrare che lo sport può essere un veicolo potente di inclusione”. (Giorgia Rollo, presidente dell’associazione 2HE-IO POSSO)

“Questo torneo, dedicato alla memoria di mio figlio Massimo, è un tributo al suo impegno civile e alla sua passione per lo sport. Siamo felici che il suo spirito continui a vivere attraverso eventi che promuovono valori così importanti”. (Antonio Greco)

Gli incontri si disputeranno a partire dalle ore 09.30.

Le premiazioni avranno luogo domenica 10 marzo al termine delle finali.

Categorie ammesse: MASCHILE-Doppio

MONTEPREMI: 3000 EURO

Sign-in: dalle 15 alle 17,30 del 6 Marzo presso il circolo C.T. Calimera o tramite mail ctcalimeraasd@alice.it

Termine iscrizioni sabato 2 marzo

Campi: terra rossa indoor

Quota iscrizione € 30,00

Per informazioni cell. 3339702415 – 3292727956 – 3208655826.

Il 1° MEMORIAL MASSIMO GRECO, organizzato con il supporto del Fiduciario regionale per il tennis in carrozzina e tecnico nazionale Enrico Ranieri, gode del patrocinio di Federazione Italiana Tennis e Padel, Comitato Italiano Paralimpico – sezione Puglia, Provincia di Lecce e Comune di Calimera.



Azzurra De Razza

Addetto stampa IO POSSO

azzurraderazza@gmail.com

cell. 3387755897

IO POSSO

Il progetto solidale nazionale IO POSSO nasce 10 anni fa attorno al visionario Gaetano Fuso (1976-2020), salentino, assistente capo della Polizia di Stato, nominato, tra l’altro, “Cavaliere della Repubblica” dal Presidente Mattarella nel 2018 proprio per aver reso il mare alla portata di tutti. Infatti, da una sua idea, supportata dalla moglie Giorgia Rollo e da un gruppo di amici e sostenitori, nel 2015 su un tratto di spiaggia libera della marina di San Foca di Melendugno (Le) è nata la spiaggia di IO POSSO, il primo accesso attrezzato al mare per persone affette da SLA, patologie neuromotorie e altre gravi disabilità motorie, con servizi totalmente gratuiti per gli ospiti. Nel 2022 una struttura gemella, sempre gestita da IO POSSO, è sorta a Gallipoli (Le), presso l’Ecoresort Le Sirenè del Gruppo Caroli, e dalla scorsa estate, una terza nel centro di Porto Cesareo (Le).

Quello delle spiagge di IO POSSO è un format già preso come riferimento e replicato anche in altre parti d’Italia, grazie ad un elenco di parametri ormai codificati. Seguendo il know how di IO POSSO una struttura “gemella” nel 2018 è nata in Sardegna, un’altra in Emilia Romagna, entrambe gestite da associazioni locali, e l’ultima ha inaugurato la scorsa estate in Basilicata, a Metaponto: si chiama “Il Sogno del Capitano”, con esplicito riferimento a Gaetano Fuso.

Il progetto IO POSSO mette inoltre a disposizione gratuitamente un camper attrezzato per chi, colpito da malattie fortemente invalidanti come la SLA, la SMA e distrofie muscolari o da traumi, ha bisogno di trasporto adeguato per spostarsi da casa.

IO POSSO opera a favore dell’inclusione sociale, con attenzione non solo al turismo accessibile. Da alcuni anni, tra l’altro, ha avviato un’attività di supporto alla ricerca scientifica focalizzata alle terapie geniche applicate alla cura della Sclerosi Laterale Amiotrofica.