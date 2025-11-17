Tedofori, olimpiadi e i 60 anni del Campo Scuola di Matera

ra scontato che un articolo sulle olimpiadi, in questo caso quelle invernali di Cortina e Milano, https://giornalemio.it/sport/a-matera-dopo-20-anni-la-fiamma-olimpica-dei-giochi-invernali-che-tocchera-10-centri-della-basilicata/, alimentassero ricordi, considerazioni su quanto Matera ha rappresentato nella storia dei ”cinque cerchi”. E così un ex atleta come Carmine Ambrico,co.fondatore di società sportive come la ”Stella Rossa” con Pino Siggillino,della ”Rocco Scotellaro” e dirigente della Federazione Atletica Leggera,non poteva che commuoversi nel ricordare un tedoforo di eccezione come Primo Sinno che portò la fiamma olimpica per le olimpiadi di Roma del 1960. E le foto girateci da Carmine ne sono la testimonianza.



Al ”professore” nel giugno del 2023 è stato intitolato il campo sportivo scolastico ” Raffaele Duni”, con una targa posta all’ingresso di un impianto per gli sport dell’atletica leggera che giusto nel 2026 compirà 60 anni. ” Avevo 12 anni nel maggio del 1966- ricorda Carmine Ambrico- quando venne inaugurato quell’impianto alla presenza del sindaco e delle autorità scolastiche. Il ‘campo scuola” era stato voluto, con un progetto uguale in tutta Italia per pista, spogliatoi e gradinate, dal presidente del Coni Giulio Onesti. Fu una iniziativa lungimirante, caratterizzata dalla nomina di un dirigente responsabile della struttura. Gli incarichi caddero nell’ordine su due insegnanti di educazione fisica i professori Bruno Veglia e Alessandro Appella”. Guarda caso li ho avuti entrambi per quella disciplina, rispettivamente al Liceo scientifico ” Dante Alighieri” e alla scuola media ”Francesco Torraca”.



E allora? Carmine Ambrico, che da allora si è allenato in pista e ha seguito tutte le vicende del camposcuola, invita gli enti locali, a cominciare dall’Amministrazione comunale, a lavorare di concerto con il mondo dello sport, a un evento sportivo per celebrare i 60 anni di quell’impianto. ” Su quella pista e in altre discipline – ricorda l’ex marciatore- si sono imposti atleti che hanno riscosso successo a livello nazionale e internazionale come Pietro Mennea”.



La ”freccia del Sud” ritornò in seguito anche quando smise di correre per incoraggiare e seguire le piccole società del Sud a organizzarsi meglio, per coinvolgere i giovani. E a Mennea, lo ricordiamo, per quanto fece il collega e giornalista sportivo Luca Corsolini che durante l’anno di Matera capitale europea della cultura curò- era il 2 ottobre- l’evento del Mennea Day con sport in piazza e l’allestimento della biblioteca sportiva dedicata a Pietro Mennea all’interno della Biblioteca ” Tommaso Stigliani”. Un progetto del passato finito nel dimenticatoio, che è senz’altro opportuno riprendere e rendere fruibile. Il materiale c’è, tesi di laurea sportive comprese,e anche alla vedova di Pietro Mennea, che intervenne all’inaugurazione farebbe piacere che giovani, sportivi e studiosi possano coltivare sogni e progetti. Sono i buoni ricordi della Matera sportiva da riprendere. E allora ai blocchi di partenza…

