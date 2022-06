Team policorese 4° alla 36^ regata Internazionale Brindisi – Corfu 2022

Ad un passo da podio. Questo il risultato per il circolo velico 5 vele che insieme al circolo culturale -letterario Alakaluf, hanno partecipato alla regata Internazionale Brindisi – Corfu 2022, giunta alla 36esima edizione che si è svolta nelle scorse settimane e che ha visto la partecipazione di 79 equipaggi. Tra questi il team policorese si è fatto ben notare, raggiungendo il 4° posto nella categoria Classe D.

Un percorso di circa 100 miglia, caratterizzato da difficili condizioni climatiche che ne hanno anche ritardato

la partenza prevista per il 12 giugno rimandata al 13.

Una lunga rotta tra l’Italia e la Grecia durante il quale l’equipaggio policorese composto da l’Avv. Michele Alfano, Catello Alfano, Leonardo Carlucci, Alberto Maranca, Vincenzo Carenza, Nicola Salatino, Adolfo Bassani, Mahamadou Traore ha saputo dimostrare capacità e abilità, tagliando il traguardo di Corfù al quarto posto.

Soddisfazione esprime l’armatore l’Avv. Michele Alfano per il risultato raggiunto : “Ci siamo andati vicini, dopo un periodo di fermo, avevamo tanta voglia ed entusiasmo di ritornare a navigare, abbiamo messo tutto il nostro impegno, e portato con onore la bandiera di Policoro certi di mostrare che il mare può risanare i più provati degli spiriti. Un particolare ringraziamento va a Marinedì che grazie al suo sostegno e partnership portiamo avanti il nome di Policoro e della Marina. Al rientro si era creato un comitato di accoglienza che con grande entusiasmo ha accolto il team “Alakaluf” per complimentarsi per il traguardo raggiunto.”

Soddisfatto anche il Presidente del Circolo Velico 5 Vele, Leonardo Carlucci : ” siamo soddisfatti di questo risultato e siamo sicuri di continuare su questa strada con ancora più entusiasmo.”