Tappa rocambolesca.Maglia rosa sotto la pioggia a Potenza

E’ accaduto di tutto nella tappa del Giro d’Italia da Praia a Mare ( Salerno) a Potenza, caratterizzata dalla pioggia, da cadute e da imprevisti emozionanti a pochi chilometri dal traguardo. Per la cronaca ha vinto lo spagnolo Igor Arrieta, che ha recuperato negli ultimi metri precedendo il portoghese Afonso Eulalio che ha conquistato la maglia rosa. E i due sono stati protagonisti di una lunga fuga nella tappa, con una caduta in fasi diversi a causa della pioggia e a pochi chilometri dal traguardo. Arrieta, tra l’altro, aveva anche sbagliato strada, perdendo tempo e concentrazione. Ma ha avuto la forza di crederci fino in fondo. Ciclismo di altri tempi e applausi per tutti, con tanta gente lungo il circuito nonostante il maltempo.

