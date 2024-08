Tanto ‘’Ferrante’’ nel centrocampo del Fc Matera

L’arrivo del centrocampista Daniel Ferrante, che lo scorso anno ha giocato nel girone H di serie D, e con acquisto a titolo definitivo, è la conferma che società e tecnico intendono rafforzare una zona ‘’nevralgica’’ per l’economia del gioco. Per il mister Salvatore Ciullo a una settimana di preparazione le prime utili indicazioni in attesa delle prove del campo e di conoscere la sfidante per la prima gara di campionato-

IL COMUNICATO DELLA SOCIETA’

Fc Matera comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniel Ferrante.

Nato il 25 luglio 2005, è un giovane centrocampista di prospettiva. Cresciuto nelle giovanili del Bologna, l’atleta ha indossato le maglie di Us Corticella e Gelbison. Con i campani, da dicembre scorso, Ferrante ha totalizzato 18 partite segnando un gol nel campionato di Serie D – Girone H.