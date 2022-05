E con quella di sabato 21 maggio a Genzano di Lucania (Potenza) saranno 14 le edizioni di un evento che lega passione per la pesca sportiva, solidarietà, memoria e inclusione. A organizzarla la sezione provinciale della Fipsas di Matera con la cooperativa ‘’Fratello sole’’. Tanti appassionati a riva con la canna da pesca e tra di loro anche 20 ospiti della cooperativa sociale di Irsina e un gruppo di ragazzi under 16. Il pescato, naturalmente, dopo aver abboccato, sarà rilasciato e continuerà a vivere nelle acque del lago. L’evento, patrocinato dal Coni, si svolgerà con la supervisione e guida degli istruttori e collaboratori della Sezione Provinciale FIPSAS di Matera e della Associazione ASD Fishing Club di Matera.



IL COMUNICATO DI PRESENTAZIONE DEL MEMORIAL

Anche quest’anno, come da tradizione, si svolgerà il sentitissimo Memorial di Pesca Sportiva “Grazia Lorusso”, arrivato alla 14^ edizione.

La manifestazione è promossa dalla Cooperativa Sociale “Fratello Sole”, è organizzata dalla Sezione Provinciale FIPSAS di Matera sulle sponde del pescosissimo Lago del Basentello ed è patrocinata dal CONI Basilicata.

Per quest’anno il Memorial vedrà impegnati circa 20 ospiti della Comunità Fratello Sole (sedi di Irsina e Policoro) ed un nutrito gruppo di ragazzi under 16 (Cat. Pierini); tutti, con la guida e la supervisione degli istruttori e collaboratori della Sezione Provinciale FIPSAS di Matera e della Associazione ASD Fishing Club di Matera, si cimenteranno nella cattura delle numerose specie ittiche presenti nel lago, che saranno accuratamente rilasciate nel lago alla fine della pescata.

La giornata si concluderà con un piccolo buffet e la premiazione dei partecipanti.

Inclusione, Promozione, Ecologia, Sport, questi sono i valori che da sempre guidano questo evento!

Appuntamento sabato 21/05/2022 ore 8,00 – Diga del Basentello (Genzano di Lucania).

Giancarlo Casamassima

Presidente Sezione Provinciale FIPSAS Matera

Tel. 3470742546