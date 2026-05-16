Sul tatami di Miglionico la grande festa dell’Asd Karate Fitness

E per la scuola di appassionati e di talenti del maestro Angelo Dambrosio è giunto il gran giorno per festeggiare i 25 anni di attività,naturale con quello spirito di lealtà, impegno, rispetto per gli avversari che contraddistingue una disciplina ‘’marziale’’ che ha forgiato tanti ragazzi e ragazze. La festa, perché di tale si tratterà, avrà una consistente anticipazione il domenica 18 maggio con il bis, in pompa magna, all’interno del castello del Malconsiglio. Kimono e figure per fare bella figura a un sodalizio che, con tanta umiltà e passione, è luogo di inclusione, crescita, formazione e sport.



MIGLIONICO (MT) – 15 MAGGIO 2026 –

L’Associazione “A.S.D. Karate-Fitness” di Miglionico si appresta a tagliare il prestigioso traguardo dei 25 anni di attività, e lo farà con una giornata di festa e sport il prossimo 18 maggio.

L’appuntamento è fissato presso la storica palestra dell’associazione, cuore pulsante dove generazioni di miglionichesi hanno imparato che il karate è, prima di tutto, una scuola di vita.

Sotto la guida attenta e appassionata del Maestro Angelo Dambrosio, l’associazione è diventata negli anni un punto di riferimento imprescindibile per il territorio. Dalle prime lezioni ai successi agonistici, il Maestro Dambrosio ha saputo trasmettere non solo la tecnica marziale, ma i valori fondamentali dell’umiltà, della costanza e dell’autocontrollo.

“Vedere i bambini di ieri diventare gli uomini e le donne di oggi, portando con sé gli insegnamenti del dojo, è il successo più grande,” ha dichiarato il Maestro Dambrosio in vista della celebrazione. “Questi 25 anni non sono un punto di arrivo, ma una base solida su cui continuare a costruire il futuro dei nostri giovani.”

Dopo il 18 maggio, i festeggiamenti seguiranno il prossimo 12 giugno 2026 presso il Castello del Malconsiglio. L’evento sarà aperto a tutta la cittadinanza e a tutti coloro che hanno fatto parte di questa storia o che desiderano avvicinarsi per la prima volta al mondo del Karate.

Sarà l’occasione per sfogliare l’album dei ricordi e ringraziare chi, con dedizione, ha mantenuto viva la fiamma del karate a Miglionico per oltre due decenni.