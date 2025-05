Sui circuiti europei la Lotus dei lucani Cippone e Narciso

Rombo di motori d’annata su una Lotus eclat quasi cinquantenne (è del 1977) che dalla Basilicata è pronta a farsi onore e a far giungere sul podio il suo fortunato proprietario Nicola Cippone e del pilota Samuele Narciso. E i campionati Hscc in Inghilterra e la Lotus speed Cup sono un banco di prova e una vetrina da centrare con prove convincenti, a cominciare dall’esordio in Austria del 7 giugno. Nicola non è solo visto che ha ”contagiato” con la passione per i motori i figli Tommaso, Nicola Rocco e, come riporta la nota, soprattutto Samuele Narciso pilota del team



LA LOTUS ECLAT DI NICOLA CIPPONE TORNA A FAR BATTERE I CUORI NELLE PIÙ BELLE PISTE D’EUROPA

L’auto d’epoca dell’imprenditore lucano parteciperà

al campionato HSCC nel Regno Unito

e alla Lotus Speed Cup con il pilota Samuele Narciso



C’è un rombo inconfondibile, quello del quattro cilindri Lotus serie 900, che quest’anno attraverserà alcune delle curve più celebri del motorsport. È il suono della Lotus Eclat 1977 del team Eclat Racing, pronta a una stagione 2025 fitta di appuntamenti storici in Gran Bretagna, Austria e Italia, per celebrare il 50° anniversario del debutto di questo veicolo storico.

«Portare in gara un’auto d’epoca non significa solo farla correre – racconta Nicola Cippone, team-manager di Eclat Racing – ma anche e soprattutto rimettere in circolo la cultura meccanica di un’epoca, farne sentire il profumo d’olio caldo e far rivivere un modo di guidare che non esiste più e che le giovani generazioni rischiano di non conoscere».

In questo viaggio Nicola Cippone è affiancato dai figli Tommaso e Lucarocco, che curano logistica e preparazione tecnica, e soprattutto da Samuele Narciso, ventitreenne cresciuto a pane e kart, oggi pilota ufficiale del team dopo aver collezionato titoli in ambito WSK e GT Talent.

Il calendario parte il 7 giugno al Red Bull Ring, tappa austriaca della Lotus Speed Cup, il campionato dedicato alle vetture di Hethel. Poi il trasferimento oltremanica per tre weekend firmati HSCC (Historic Sports Car Club): Donington Park (21-22 giugno), Brands Hatch GP Super Prix (12-13 luglio) e lo storico Gold Cup di Oulton Park (25-27 luglio). Ad agosto l’Eclat farà rotta su Silverstone Classic, l’evento-icona per chi ama le corse vintage, per tornare in Italia a settembre e ottobre con Vallelunga (14 settembre) e Imola (5 ottobre).

La vettura del team ECLAT – telaio originale con certificazione HSCC, già protagonista nel campionato inglese con il driver Neil Brown – sfodera il motore 2.0 litri da oltre 200 cavalli: numeri che, abbinati a poco più di una tonnellata di peso, regalano uno 0-100 in 5 secondi scarsi e oltre 220 km/h di velocità massima.



«Ma le cifre, da sole, – spiega il pilota Samuele Narciso – non spiegano tutto. È la sensazione che ti dà: entri in curva, senti il telaio che comunica, la trazione posteriore che spinge… una danza leggera e precisa, figlia della scuola Lotus».

Eclat Racing non si limita alle gare. Tra una trasferta e l’altra, il team organizza giornate di guida storica, esposizioni e workshop tecnici per svelare i segreti di manutenzione di queste “macchine del tempo”.

“È un modo per avvicinare il pubblico – spiega Lucarocco Cippone – a un patrimonio culturale fatto di metallo, vetroresina e passione artigiana, che le giovani generazioni rischiano di non apprezzare adeguatamente, considerando l’evoluzione rapidissima della meccanica automobilistica e la sempre più rapida transizione verso sistemi di trasmissione che hanno profondamente stravolto i processi di costruzione e di guida delle auto”.

«Mettiamo le mani in pasta – aggiunge Tommaso Cippone – perché l’auto d’epoca non è un soprammobile: dev’essere viva, respirare benzina, graffiare l’asfalto. Solo così continua a raccontarci le sue storie».

“Un pensiero di gratitudine – conclude Nicola Cippone – per l’azienda SI CERT di Capaccio (Salerno), che ha scelto di affiancare la nostra passione sostenendo come main sponsor il nostro team”.



