Successo della 1^ Festa dello Sport organizzata dalla ASD Nuova San Mauro

Il 1° ottobre 2019, dopo circa quindici anni di astinenza, a San Mauro Forte è tornato il calcio a undici, grazie alla costituzione di una nuova società di calcio dilettante “ASD Nuova San Mauro” (https://giornalemio.it/sport/san-mauro-forte-torna-il-calcio-a-11-con-la-asd-nuova-san-mauro/) che ha sin qui partecipato al campionato di 2^ categoria. Ed è grazie proprio a questa realtà aggregativa trasversale -come è giusto che sia- che questa comunità ha riassaporato questa estate, a metà agosto (dopo altrettanti anni, se non molti di più), l’ebbrezza di una festa popolare di piazza come quelle a cui era abituata quando erano in vita i partiti della prima repubblica, tutti localmente molto attivi. Stiamo parlando della 1^ Festa dello Sport che, ha avuto il suo epilogo il 13 e 14 agosto scorsi, in Piazza Caduti per la Patria, e che però ha avuto inizio con un torneo di calcio a 5, svoltosi dal 23 luglio all’8 agosto. Torneo che ha visto la partecipazione di squadre provenienti da Stigliano, Accettura, Garaguso, Grassano, oltre che da San Mauro Forte e che è stato vinto dalla squadra Pascale Arredamenti di Garaguso. Come dicevamo, il cloù della festa c’è stato il 13 e 14 agosto con la piazza centrale del paese addobbata a festa con i colori della società giallo e blù e numerosi stand gastronomici, all’ombra benevola della Torre Normanna. Il programma è stato ricco di tornei vari (calcio balilla, carte), nonchè di attività ludiche per i più piccoli (gonfiabili, truccabimbi e palloncini), così come non è mancata la musica con un Dj Set nella prima serata, animato da Dj Genius.

Uno spettacolo di cabaret ha, invece, avuto luogo nella seconda serata, con la presenza di un impareggiabile Dino Paradiso nel suo esilarante tormentone identitario di successo “Ma io sono lucano” con cui ha deliziato una platea che lo considera oramai “uno di famiglia“. Ambedue le serate sono state concluse con la popolare “Tombola di mezzanotte“, trade union con le “feste” a cui facevamo riferimento all’inizio e di cui costituiva il pezzo forte sia per il gradimento popolare, che per la sua efficacia rispetto ad uno degli obiettivi primari di queste iniziative, ovvero il conseguimento dell’autofinanziamento. Dunque imprescindibile esperienza che è stata resa maggiormente efficace grazie al sostegno di Palazzo Gattini che ha donato i premi finali.

Dunque una manifestazione con un mix collaudato che, come sottolinea soddisfatto il Presidente del sodalizio Francesco Dirago, ha prodotto “una grande partecipazione popolare, il contributo fattivo di tutte le attività commerciali che hanno sostenuto l’iniziativa, la collaborazione nel montaggio e nella gestione delle iniziative da parte di tutti gli associati e calciatori, ma soprattutto (da sottolineare) quella di tanti ragazzi e ragazzi (alcuni dei quali giunti in paese per le ferie) che pur non facendo parte dell’associazione si sono offerti volontariamente di dare una mano. A loro tutti va il vivo ringraziamento dell’ASD.” Dirago tiene poi a sottolineare come tutto ciò sia possibile anche “grazie alla collaborazione e il sostegno ricevuti dalle amministrazioni comunali che si sono succedute sin dalla fondazione dell’associazione avvenuta nel 2019: l’allora compagine a guida di Francesco Diluca e quella attuale capeggiata dal sindaco Nicola Giuseppe Savino.” Infine, Dirago ricorda che “grazie anche al sostegno del Potenza calcio social club, la quale ci siamo affiliati, l’ASD si è dotata di una sede fisica che svolge un importante funzione di punto d’incontro e quindi aggregativa.” Ora è tempo di dedicarsi alla imminente prossima stagione calcistica che vedrà l’ASD Nuova San Mauro partecipare ancora al Campionato di 2^ categorie che dovrebbe iniziare in autunno.