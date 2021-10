“Con l’ultima tappa svoltasi a Cerveteri (Rm) il 23 e 24 Ottobre 2021, si è concluso il prestigioso Trofeo dei tre Mari ed. 2021, che ha visto la partecipazione delle regioni centro meridionali e di circa 20 circoli affiliati alla Federazione Italiana Sport Equestri. I sette atleti materani partecipanti, appartenenti al team della Scuderia Vento Barocco, guidati dal tecnico Livia Bruno, hanno tutti conquistato il podio ed in tutte le discipline praticate.”

E’ quanto si legge in una nota in cui si specifica che:

“Per i pony games, giochi di abilità a cavallo, Federica Dambrosio ed Emanuele Bosco, in sella a Spritz del Vento Barocco e a Medea, hanno conquistato la medaglia d’oro nella categoria Performance Club, vincendo così la settima edizione del Trofeo.

Le atlete Nadia Acito e Raffaella Scalcione, in sella ad Albachiara e Stellina, hanno ottenuto il secondo posto nella categoria B2; un quarto ma combattutissimo posto, nella B1 per Giulia Castellaneta, Giulia Chiarenza e Ginevra Daraia in sella a Pollon Combina Guai, Stellina ed Albachiara.

Nella Gimkana 2, percorso ad ostacoli di precisione, terzo posto in B1 per Giulia Chiarenza e Ginevra Daraia; quarto posto in B2 per Giulia Castellaneta e Nadia Acito; terzo posto in B3 per Raffaella Scalcione ed Emanuele Bosco.

Nel Run & Ride, gara di velocità con alternanza di fasi a piedi e a cavallo, nella categoria B1 secondo posto per Giulia Chiarenza e Nadia Acito e quinto posto per Giulia Castellaneta e Ginevra Daraia.

Nella categoria B3 medaglia di bronzo per Raffaella Scalcione ed Emanuele Bosco.

Si conclude così questa intesta stagione agonistica, che ha regalato grandissime emozioni ed altrettante soddisfazioni a tutto il team della Scuderia Vento Barocco di Matera.

Un grande plauso va soprattutto agli atleti a quattro zampe, coloro senza i quali nessuna gara potrebbe mai essere vinta, e verso i quali è rivolta la nostra più grande riconoscenza.”