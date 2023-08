Successo a Grassano, per la 1^ Ecopedalata “Madonna della neve”

“Un successo di partecipazione ha contraddistinto la prima edizione della Ecopedalata “Madonna della Neve” di Grassano.” Lo sotolineano in una nota gli organizzatori che aggiungono “E’ stata assolutamente superata la prova con la prima organizzazione di un evento da parte del Gruppo Sportivo Grassano. La prima edizione della manifestazione, dedicata ai grandi, ma anche ai più piccoli e più in generale a chiunque avesse a disposizione una bicicletta, ha regalato emozioni, momenti di gioco, di apprendimento e coinvolgimento più assoluto. L’iniziativa è stata supportata dal Comitato Territoriale di Matera del Centro Sportivo Italiano, dal Comune di Grassano, dalla locale Pro Loco che è stata il braccio operativa della kermesse, dalla Misericordia locale che ha messo a disposizione ambulanza e postazione medica. Prima della partenza, la benedizione di don Alessio Cafarelli, parroco della Chiesa Madonna della Neve ha dato lo start alla mattinata di sport e sano divertimento. “

“E’ stato davvero un bellissimo e quasi inatteso successo – ha spiegato Luigi D’Aria, presidente del GS Grassano –. Siamo partiti in tanti dalla nostra piazza, che vedere così gremita è stato emozionante. La giornata si è svolta sotto un bellissimo, ma non eccessivamente caldo, sole, che ha contribuito alla riuscita della mattinata. Molto coinvolgente e partecipato anche il percorso con gimkana per i più piccoli, momento di divertimento, ma anche di educazione, attraverso dei percorsi studiati per loro, con dei semplici segnali da seguire. Tutto questo ci dà la forza e l’entusiasmo per organizzare una nuova edizione prossimamente. Quella che è emersa oggi, anche attraverso uno scambio di opinioni con gli amministratori locali, è stata l’ipotesi di esportare questo tipo di evento in giro per i nostri paesi, partendo da questa bella esperienza di Grassano. Anche il sindaco della nostra comunità, Filippo Luberto, e il vice sindaco di Tricarico Pietro Battaglia hanno condiviso e hanno anche supportato la nostra idea di portare questa manifestazione anche nelle scuole, dedicandola soprattutto ai più piccoli”. Al termine della mattinata, dopo i saluti istituzionali ai partecipanti e la degustazione dei prodotti messi a disposizione dallo sponsor Despar di Grassano, il Gruppo Sportivo Grassano ci ha tenuto, con il suo presidente e lo staff, a premiare Giuseppe Bonelli, dal passato sportivo glorioso come agonista nel ciclismo e con una motivazione che dice tutto sul suo impegno e sulla sua partecipazione: “Grazie per aver tenuto vivo il ciclismo nella nostra comunità”.”

“Voglio ringraziare tutti – ha concluso il presidente dell’Asd Gruppo Sportivo Grassano –E’ stato bello perché l’intera comunità ci ha supportato, dalla Pro Loco alla Misericordia per l’ambulanza, dal Comitato Madonna della Neve ad ogni singolo cittadino che si è messo a disposizione per la realizzazione di quello che per noi era una prima volta, che ora non vediamo l’ora di riproporre. Davvero sono stati tutti pronti e disponibili. Infine, mi permetto di estendere i complimenti ricevuti e fare il mio personale ringraziamento al Direttivo del GS Grassano, perché hanno lavorato e il plauso maggiore per la riuscita della manifestazione deve andare a tutti loro. Ringrazio Antonio Gabriele, Giovanni Potenza, Franco Marcosano e Carlo Bonelli per la loro disponibilità, caparbietà, capacità e grande voglia di fare”. Ora non resta che attendere il prossimo evento, che non tarderà ad arrivare.