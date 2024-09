Striscioni dei tifosi del Matera per ricordare il 21 Settembre 1943

E’ stata una sorpresa per tanti, quando i tifosi del Fc Matera- durante la partita di serie D contro l’Andria- hanno esibito uno striscione per ricordare sacrificio e coraggio dei materani che furono protagonisti della nota insurrezione del 21 settembre 1943 . Una pagina di storia e memoria cittadina ieri come oggi, riaperta dalla Curva Sud con una frase e una sfida scritta da giovani: ” Monito agli oppressori, incitamento agli oppressi. Città di Matera XXI Settembre 1943”. E l’applauso è venuto dalle tribune. Bravi ragazzi. Gli ideali di pace e libertà vanno ricordati e difesi, anche sugli spalti. Lo stadio porta il nome (accanto a quello di Franco Salerno, presidente della promozione in serie B nel 1979-1980) di quella pagina di storia cittadina che va ricordata e tramandata, accanto a quella dei sani valori dello sport .