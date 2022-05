Gli atleti dell’Athlos Matera si sono uniti al Run4Hope , il primo grande Giro podistico d’Italia, organizzato su staffette regionali, a esclusivo scopo benefico, che nell’edizione 2021 è stato corso a fianco dell’AIRC per la cura dei tumori infantili e quest’anno (21 al 29 maggio) a sostegno dei progetti per la lotta alle Leucemie, Linfomi e Mieloma promossi dall’AIL.

Oggi, questa staffetta podistica non competitiva organizzata Regione per Regione e che fa viaggiare idealmente e materialmente il testimone Run4Hope per tutto il territorio nazionale è giunta a Matera con i podisti dell’Athlos che sono partiti da Piazza Vittorio Veneto per consegnarlo, dopo 20 km di corsa agli amici podisti dell’associazione Bitlossi Monterun in piazza Roma a Montescaglioso, prima tappa del tour della Basilicata.

«È una valida iniziativa che vede tantissimi podisti mossi da uno stesso obiettivo: raccogliere fondi a favore dell’Associazione Ail per i pazienti affetti da tumori del sangue – ha detto il presidente dell’Athlos Matera Adriano Lamacchia –. Invito tutti gli appassionati della corsa ad aderire all’iniziativa e a donare, ogni donazione, piccola o grande, sarà fondamentale per sostenere chi è meno fortunato di noi».