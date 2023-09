Sport e Territorio. il 20 settembre per i Giochi di Torino

Il binomio ci sta tutto e va rima con il vasto concetto di sostenibilità con le sue declinazioni su utilizzo ottimale delle risorse, risparmio energetico, di suolo, valorizzazione di buone pratiche e delle culture autoctone, anche in realizzazione alle ”alterazioni” del paesaggio procurate dai cambiamenti climatici. I giochi invernali dello sport universitario di Torino 2025 sono anche questo. E Paolo Verri, che ha avuto tanta parte in quello che è stata (purtroppo parliamo al passato) l’esperienza di Matera capitale europea della cultura 2019, ritorna sul tema della sostenibilità con un appuntamento che si terrà nella Città della Mole il 20 settembre. Il programma messo a punto dal responsabile special projects dei Giochi di Torino 2025 è di quelli che offre tanti spunti anche per i nostri giovani. Ma manca il lavoro di rete…da queste parti.



L’INVITO DI PAOLO VERRI

Vi aspettiamo mercoledì 20 settembre, giornata mondiale dello sport universitario, a *Going Sustainable #Torino2025*, primo incontro programmatico incentrato sulla sostenibilità ed il legame con gli eventi sportivi per il rilancio dei territori. Sport che diventa ancora una volta momento unico di positiva identità collettiva, per un seminario che invita studenti, docenti, istituzioni e media a collaborare insieme per trovare immediate soluzioni ai grandi temi che la sostenibilità ci pone!Per tutte le info sull’evento clicca qui -> https://wugtorino2025.com/special-project/sustainibility/Per iscriverti all’incontro, compila il form -> https://bit.ly/3PBFIgg



DALLA PAGINA WEB DEI GIOCHI INVERNALI DI TORINO

Mercoledì 20 settembre, in occasione della Giornata Internazionale dello Sport Universitario, il Comitato Organizzatore dei World University Games Winter di Torino 2025 è lieto di invitarvi ad un evento speciale.

Casa TO2025 vi aspetta per la grande festa di chiusura dopo un’estate di ghiaccio, con il Palavela che si prepara a brillare per una serata in cui anche il pubblico sarà protagonista. La giornata del 20 settembre si aprirà alle 9.30 con una tavola rotonda in programma nel Salone d’Onore del Castello del Valentino sulla Sostenibilità e i grandi eventi sportivi per lo sviluppo dei territori, a cui parteciperanno le istituzioni e anche la FISU, presente in quei giorni, per i sopralluoghi ufficiali in vista dei prossimi Giochi.

Una giornata che vedrà anche la Mole Antonelliana illuminarsi al tramonto con il logo dei Giochi FISU Torino 2025, prima che i riflettori si spostino sul ghiaccio. Questo il programma della serata Let’s IDUS (Giornata Internazionale dello Sport Universitario) a Casa TO2025 al Palavela (via Ventimiglia 145, Torino):

Ore 7.30 Apertura al pubblico, con possibilità di aperitivo negli spazi del bar interno del Palavela (al costo concordato di € 6,00 da pagare alla cassa del bar)

8.30 Allenamento a porte aperte per i campioni del ghiaccio

Seguito da Let’s IDUS

A partire dalle ore 9 circa, sarà possibile pattinare gratuitamente (noleggio pattini facoltativo al costo di € 2,00 presso la biglietteria del Palavela) sulla pista che sarà teatro delle gare dei Giochi di Torino 2025

Ore 10 chiusura al pubblico

Per garantirvi il libero accesso alla serata, è necessario prenotare a questo link entro il 18 settembre 2023: https://forms.gle/AE7pJPTA73DjgQk79