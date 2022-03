La formula è di quelle azzeccate, perchè favorisce la pratica sportiva di base, l’inclusione, anima e i quartieri e impegna tanti ragazzi in attività concrete, che portano benessere e distolgono – aspetto positivo- dalla dimensione alienante del mondo virtuale, rappresentato da telefonini e smartphone. Utili sì,per scopi didattici, comunicare quanto basta ma non a socializzare. E ne abbiamo avuto conferma con i bimbi delle elementari che si sono ritrovati per una giornata non stop, quella del 19 marzo, festa del papà nel palazzetto del rione Lanera a divertirsi un mondo giocando a pallacanestro, pallavolo, tennis e calcio, per quelli, che sono andati al Villaggio del Fanciullo. Un attimo di pausa per la consegna simbolica del pane, che l’Amministrazione comunale ha offerto al presidente della società Sport e Salute, Vito Cozzoli, che abbiamo già incontrato la scorsa estate per una analoga iniziativa sul piazzale del Castello. E in quella occasione c’erano tanti campioni dello sport. Due anche nel palazzetto , i campioni della pallavolo Donato Mastrangelo e Annamaria Marasi.



La ”festa” sarà ripetuta anche perchè si arriverà a riqualificare il campetto di gioco, di basekt, della media ” Nicola Festa”. Bella notizia. La Virtus Matera si è aggiudicato un finanziamento per lo ”Sport di tutti”. Nel frattempo ragazzi, in campo. E mettete da parte il telefonino…è tutta salute.