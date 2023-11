Sport e sacrificio. Al Liceo ”Alighieri” incontro con Ambra e le Fiamme Gialle

Bella e interessante iniziative quella organizzata a Matera, per venerdì 24 novembre, dal Liceo scientificio Dante Alighieri con la campionessa paralimpica Ambra Sabatini (medaglia d’oro ai Giochi Paralimpici di Tokyo e detentrice del record del mondo sui 100 metri T63 in 13.98) e gli atleti e tecnici del Centro sportivo delle Fiamme Gialle , guidati dal comandante generale Antonio Marco Appella. Materano con lo sport nel sangue, figlio del professor Alessandro Appella ex atleta di pallacanestro e docente di educazione fisica. Un incontro, voluto dalla preside Maria Luisa Sabino, per parlare di buone pratiche, sacrifici, obiettivi, formazione perchè, come riporta il tema dell’iniziativa, “Atleti non si nasce, si diventa”

Comunicato stampa per l’evento del 24 novembre 2023

ATLETI NON SI NASCE, SI DIVENTA

Al Liceo scientifico “Dante Alighieri” di Matera gli studenti dell’Indirizzo Sportivo incontrano gli atleti del Centro Sportivo della Guardia di Finanza

Venerdì 24 novembre 2023, presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “Dante Alighieri” di Matera, le classi dell’Indirizzo Sportivo incontrano Ambra Sabatini (medaglia d’oro ai Giochi Paralimpici di Tokyo e detentrice del record del mondo sui 100 metri T63 in 13.98), il Comandante del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle, Generale Antonio Marco Appella, gli atleti e i tecnici del Centro Sportivo della Guardia di Finanza di Castelporziano – Roma.



Si tratta per gli studenti di un’importante occasione di confronto con la consolidata realtà sportiva di alto livello delle Fiamme Gialle, di dialogo con atleti di fama mondiale e di riflessione sul valore dell’impegno nello sport. Infatti l’allenamento affrontato con dedizione e impegno prepara a superare con determinazione le piccole avversità della vita, e a rialzarsi ogni volta che si inciampa, senza mai perdere di vista l’obiettivo.

La realizzazione dell’evento è resa possibile grazie alla disponibilità del Dirigente Scolastico, prof.ssa Marialuisa Sabino, sempre pronta ad offrire agli studenti opportunità di grande valenza formativa, e del Generale Antonio Marco Appella, profondo estimatore dello sport e delle sue valenze educative.

