Spettacolare chiusura del 15° Torneo “Maria Santissima della Bruna” di Volley Misto

“Una straordinaria festa di sport e aggregazione ha completato il percorso della 15° edizione del Torneo “Maria Santissima della Bruna” di Volley Misto, organizzato dal Comitato di Matera del Centro Sportivo Italiano e dalla Volley Events Matera. Spettacolo al Centro Sportivo Sant’Agnese che, in due serate di festa e grandi giocate e soprattutto dopo un mese di dure battaglie, ha incoronato la Volt-Di Marzio e la Zipa vincitrici delle due categorie disputate.” E’ quanto si legge in una nota degli organizzatori in cui si avverte che sono “Tanti gli aspetti da sottolineare di una edizione da ricordare, per i partecipanti, per i tanti appassionati di volley della città dei Sassi e non solo, oltre che iniezione di fiducia per gli organizzatori. Il ritorno all’amata formula del 6 contro 6 misto si è rivelato una scelta vincente sotto tutti i punti di vista. Quello che era iniziato a giugno come un torneo attesissimo, è cresciuto giorno dopo giorno, culminando in una fase finale caratterizzata da un entusiasmo travolgente, sia sul rettangolo di gioco che sulle tribune, sempre gremite di un pubblico caloroso e appassionato. Il Centro Sportivo della Parrocchia di Sant’Agnese si è confermato punto di ritrovo per sportivi, ma anche e soprattutto per famiglie desiderose di passare qualche ora in spensieratezza. Un quadro bellissimo quello restituito dalle emozioni vissute in campo e sulle tribune. Nella categoria Amatoriale, la finalissima ha incoronato la squadra Zipa, capace di imporsi con un netto 3-0 sulla formazione di TA&CO Autoparking-Atomic Fitness. Come ogni anno, anche in questa occasione c’è stato spazio per i premi individuali che sono andati a: Riccardo Ravelli premiato come miglior giocatore del Torneo Amatoriale, dopo aver difeso i colori della squadra TA&CO Autoparking-Atomic Fitness, mentre il premio di miglior giocatrice, nella stessa categoria, è andato a Manuela Matera della squadra Amara Team.

Nella categoria Pro, la finale ha visto la vittoria di Volt-Di Marzio, (foto di copertina) che ha conquistato il titolo superando, anche in questa occasione, per 3-0 il Duferco Team al termine di una sfida dall’alto tasso tecnico. Belle giocate, schemi ben orchestrati e una manualità di livello assoluto quella “regalata” al folto pubblico presente. Una gara che ha rappresentato appieno lo spirito sportivo e al contempo la voglia di competizione che questa manifestazione ha portato con sé dalle prime battute e sino in finale. I premi individuali della categoria Pro hanno celebrato le eccellenze di questa edizione: il titolo di miglior giocatore è stato assegnato a Piero Franco dei Desperados, mentre quello di miglior giocatrice è andato a Myriam Mininni della Ducati One Beach.

Il bilancio finale dell’evento non potrebbe essere migliore. L’organizzazione desidera esprimere un profondo e sincero ringraziamento a tutti i partecipanti, che hanno dimostrato un livello di gioco eccellente, al calorosissimo pubblico che ha spinto gli atleti in ogni singola partita. Inoltre, un plauso a tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte per garantire la perfetta riuscita della manifestazione. Il Torneo della Bruna di Volley si conferma così un pilastro dell’estate sportiva materana, capace di unire competizione, inclusività e grande passione. “Siamo soddisfatti di come questa manifestazione, dopo alcuni anni sia tornata di altissimo profilo e soprattutto a potersi disputare con le regole del volley classico e in uno spirito di grande competizione, ma al contempo di grande sportività nel vero stile del Csi. Siamo felici di aver allietato le serate di tanti sportivi, ma soprattutto tante famiglie arrivate qui sugli spalti della Parrocchia di Sant’Agnese. Abbiamo avuto il piacere di collaborare con ragazzi che ci hanno messo passione, capacità organizzative e qualità umane e siamo contenti di poter dare appuntamento a tutti gli appassionati di volley al prossimo anno”, ha concluso il presidente del Comitato Territoriale del Centro Sportivo Italiano di Matera, Lorenzo Calia.