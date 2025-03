“Sotto canestro per sempre’’ Margherita… Grazie, dalle ragazze del Matera Basket

Riconoscenza, tanta, amicizia per una donna, Margherita Mitarotonda, che ha lasciato un segno per tante ragazze materane degli anni Settanta avviate allo sport per rompere tabù, luoghi comuni, per crescere, confrontarsi, raggiungere un obiettivo, competere con sé stesse, con le altre e con uno spirito di squadra, che è il segreto del successo nella vita e sul parquet. Un grazie che viene dalle ragazze del ‘’Matera Basket’’ con tanti ricordi, parole, raccolte negli spogliatoi della memoria, tra una vittoria e una sconfitta, tra ambizioni e l’incoraggiamento che ‘’andrà meglio la prossima volta’’ . Margherita nel cuore delle ragazze del Matera Basket e lei fu fiera, tra le tante soddisfazioni, di quello che riusci a fare con le ‘’sue’’ ragazzine di 10 e 11 anni che riuscirono a entrare tra le prime 10 squadre del Paese, partecipando al Trofeo nazionale Propaganda femminile, organizzato dalla federazione pallacanestro. Ne riportiamo più avanti formazione e calendario. Ancora grazie, Margherita.



Un ricordo di Margherita Mitarotonda da parte di tutte le “ragazze” del Matera Basket

“Abbiamo giocato.

Abbiamo vinto, abbiamo perso.

Abbiamo gioito e pianto.

Abbiamo capito subito che non eravamo in una gara, ma in una partita e tu, Margherita Mitarotonda, ci hai insegnato come giocare in “squadra”, rendendoci con il tuo esempio, donne libere.

Si gioca, si vince o si perde, si gioisce o si piange insieme, sempre in squadra.

Ecco a che cosa ci hai veramente allenato, senza mai dircelo: la nostra “allenatrice” di vita sei stata e ognuno di noi ha continuato a sentirsi parte della tua rete giocando la propria partita, anche lontano.

Gli anni sono volati, le tue squadre sono cresciute, tu le hai tenute sempre sotto controllo, anche a distanza.

Oggi le squadre sono tristi, c’è grande dolore ma altrettanto amore, tra tanti ricordi.

Giorni passati insieme… allenamenti, partite, trasferte…i rimproveri, la tua allegria contagiosa, il buon umore. Sempre.



Qualche sgridata sì, un sano cazziatone a bordo campo, ma fuori dal campo chissà quante avventure e disavventure amorose ti sei dovuta sorbire!

In campo impegno, esempio, disciplina, fuori dal campo ci hai aperto la tua casa e il tuo cuore.

Ci hai “allenato” così e noi ti promettiamo che continueremo a seguire il tuo esempio, il tuo stesso entusiasmo contagioso.

Grazie di tutto Margherita, grazie degli abbracci e baci che ci hai mandato sempre, anche durante la tua ultima durissima battaglia.

Un caro abbraccio ad Antonio Brunetti per averti accudito con amore e dedizione fino all’ultimo dei tuoi respiri, senza far mancare mai intorno a te uno spirito leggero di allegria”.

Firmato

Il Matera Basket



IL TROFEO NAZIONALE PROPAGANDA FEMMINILE A BRINDISI

La formazione del Matera Basket under 10-11 anni, allenata da Nicola Rizzi, e composta da Maria Gabriella Corazza, Adriana Mele, Maria Emanuella Plasmati, Annunziata Santarsia, Paola Colella, Rosa Tarantino, Anna Maria Ruggi, Maria Luisa Padula e Maria Luisa Serinelli. Parteciperanno alle finali che si tennero dal 15 al 21 luglio 1976 a Brindisi