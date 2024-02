Sotto canestro gli under 10 e 12 di Sport@Go Csi

Bravi ragazzi. Sano divertimento, un pizzico di agonismo e tanta voglia di emergere. E magari tra di loro verrà fuori il campione che, dopo essersi fatto le ossa nei tornei e campionati minori, giocherà nella squadra maggiore di Matera o in serie A. Lo sport@go del Centro sportivo italiano è anche questo, con una fase territoriale che sta coinvolgendo piccole formazioni di centri grandi e piccoli della Basilicata. Forza piccoli cestisti, il parquet è vostro…



COMUNICATO STAMPA

SPORT&GO CSI, PRENDE IL VIA LA FASE TERRITORIALE DI BASKET

Comitati di Matera e Melfi uniscono le forze per il divertimento dei giovani cestisti

Competizioni per under 10 e under 12 tra la Città dei Sassi e il centro Federiciano

HA PRESO il via nel fine settimane l’attività sportiva denominata Sport&Go, campionati riservati ai giovanissimi atleti per le categorie Under 10 e Under 12 di basket, organizzata dai Comitati territoriali di Matera e Melfi del Centro Sportivo Italiano.

Grande partecipazione e soprattutto un momento di grande condivisione e interscambio di esperienze per giovani e giovanissimi cestiti e le rispettive società, pronte a contendersi tra divertimento e passione, il titolo per poter accedere alle fasi successive della kermesse arancioblù targata Centro Sportivo Italiano. L’attività si divide in due categorie, l’Under 10 definita “Kids” coinvolge atleti nati tra il 2014 e il 2017 che giovano sulla distanza di 6 periodi da 6’ ciascuno, con l’obbligo per le società di schierare tutti gli atleti in distinta; mentre la categoria Under 12 definita “Giovanissimi” i nati tra il 2012 e il 2015, che invece giocano su 4 periodi da 8’ ciascuno, anche in questo caso con l’obbligo di far disputare almeno una frazione a tutti gli atleti presenti in distinta. Il fine, ovviamente, è quello di coinvolgere tutti gli atleti e permettere a tutti di affrontare la competizione, ma anche e soprattutto di divertirsi con i compagni di squadra.

La prima giornata si è svolta tra Matera e Grassano. Gli Under 12 hanno disputato le loro sfide nella città dei Sassi tra il Palazzetto Giannino Grieco e la Palestra scolastica dell’Istituto Fermi; mentre gli Under 10 si sono ritrovati nella struttura sportiva di Grassano al Palazzetto Nicola Caruso. La manifestazione si è avvalsa degli arbitri messi a disposizione dalla collaborazione del presidente Regionale Fip Basilicata, Giovanni Lamorte, sotto l’egida dei referenti dell’Attività sportiva dei Comitati di Matera, Cosimo Ambrosecchia e Melfi, Daniela Cavallo. Le società che prendono parte alla kermesse sportiva sono: Riva dei Greci Basket Bernalda, Normanna Basket Melfi, Virtus Matera, Asd Montalbano, Pielle Matera, Asd Cultura e Sport Matera, Asd Polisporting 2013 e Centro Sportivo Padel Matera.



“Abbiamo intrapreso anche per questa stagione l’attività legata al basket, avendo diverse società interessate e protagoniste – ha spiegato il presidente provinciale del Csi Matera, Lorenzo Calia –. Siamo contenti di aver allargato il novero delle società partecipanti ed aver effettuato un lavoro di aggregazione coinvolgendo anche il Comitato di Melfi. Abbiamo così permesso ai ragazzi delle nostre società di affrontare un impegno più importante e finalizzato alla crescita dei più giovani atleti”. I prossimi appuntamenti saranno a Melfi per la categoria Under 12, mentre sarà Montalbano ad ospitare la categoria Under 10 dello Sport&Go di basket del Centro Sportivo Italiano.