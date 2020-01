Dieci anni buoni a tirare la carretta fino alla serie di A di calcio a 5, tra soddisfazioni e tanti sacrifici, ma alla fine si resta soli nonostante gli incoraggiamenti e qualche promesso che ”prima o poi’ qualcuno darà una mano, mettendo mano alla coscienza e al portafogli. Ma così non è stato, da quanto leggiamo nella nota ufficiale della società, e il presidente del sodalizio grassanese Rocco Auletta ha deciso di mollare e con una dichiarazione chiara e di denuncia, con uno scontato- e già sentito in altre situazioni- che ” così non si può andare avanti’. In Basilicata è difficile gestire una società sportiva senza il sostegno di imprese, enti pubblici e tifosi. I costi sono quelli che sono e i sogni prima o poi si infrangono con la dura realtà. L’auspicio è che il forte gesto del presidente Auletta possa indurre le forze del territorio a intervenire in maniera concreta. Altrimenti…

LA NOTA DELLA SOCIETA’

Il consiglio direttivo del Comprensorio Medio Basento comunica che, Rocco Auletta si è dimesso dalla carica di Presidente della Società. Le dimissioni sono state accettate, dal consiglio, al termine di una dibattuta riunione, avvenuta nella serata del 21 gennaio 2020.

La carica, che il Presidente ha ricoperto con passione e dedizione dal lontano 2010, resterà per il momento vacante, in attesa del nome del nuovo Presidente e del nuovo organigramma societario, ufficializzato nei prossimi giorni. La decisione, anticipata ai dirigenti e successivamente alla prima squadra e a tutto lo staff tecnico del CMB, scaturisce da una serie di situazioni che coinvolgono la politica locale, la politica sportiva e le varie componenti imprenditoriali.

“Siamo soli e abbandonati a noi stessi, in un territorio che non ha nulla e non merita nulla” – sarebbero state le parole del Presidente – “mi dispiace molto lasciare il CMB, ma così non si può più andare avanti!”.

Tutto il club, a partire dai dirigenti, allo staff e la squadra, ringrazia il prezioso lavoro svolto dal Presidente Auletta che ha permesso ad una società lucana di vincere praticamente tutto e approdare nella serie A del Futsal. Seguirà, nei prossimi giorni, smaltita la comprensibile amarezza per aver “abbandonato” la Sua creatura, una nota ufficiale da parte del Presidente uscente, per comunicare le motivazioni alla base delle dimissioni.



Area comunicazione CMB

—

www.cmbfutsalteam.it