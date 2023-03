“Soldi VS Idee” come cambia il calcio fuori dal campo. A Matera il libro di Uva e Colledani

Quel ragazzo, Michele Uva, ne ha fatta di strada…per dirla con una nota canzone di Adriano Celentano. E di esperienza, dai successi della squadra di pallavolo femminile Pvf Matera con tanti marchi e gestioni vincenti, ne ha accumulata tanta nel calcio professionistico da poter dare utili consigli perchè lo sport più bello del mondo- come diciamo in Italia- non si sgonfi sul campo e a bordo campo. E già perchè oggi la passione, la lealtà, il fare le cose per bene ha lasciato il posto agli affari e a scorciatoie che prima o poi finiscono in cocenti delusioni, nelle cancellerie commerciali dei tribunali e in quella zona grigia dei sospetti che “non è tutto ora quello luccica”. E Michele Uva, insieme alla giornalista del quotidiano economico ‘Il Sole 24 ore” Maria Luisa Colledani, ha deciso di affidare riflessione e proposte per dare prospettive e credibilità al mondo del pallone, nel BelPaese ma anche all’estero, con il libro ” Soldi Vs Idee. Come cambia il calcio fuori dal campo” edito da Mondadori Electa .





Quel lavoro, che indica la via delle idee e della sostenibilità come strada da battere per essere vincenti, sarà presentato a Matera, la città natale di Michele, l’8 aprile alle 18.00 presso l’Open space dell’Apt nel Palazzo dell’Annunziata. Interverranno oltre a Michele Uva, Antonio Appella, Antonio Di Gennaro, Donato Masciandaro, Michele Sciscioli. A moderare la serata il collega Donato Mastrangelo. E non mancheranno, ne siamo certi, domande e riflessioni da parte del pubblico e degli sportivi in particolare, fatto di ottimisti e di pessimisti. Tra quanti ripetono che è un ”momentaccio” ma che occorre rimboccarsi le maniche e puntare con serietà sul vivaio, tenere i conti in ordine, investire senza dilapidare quattrini e attivarsi per riportare la gente, a cominciare dalle famiglie, allo stadio. E già perchè diritti televisivi e sponsor non sono tutto, se intorno a una squadra non c’è il calore dei tifosi veri. Altri, pessimisti, insistono con il ripetere che calcio faccia rima con marcio. Le mele bacate ci sono, ma non è il caso di buttare l’intera cesta con i frutti buoni.

Michele e Maria Luisa si sono rimboccati le maniche hanno passato in rassegna, senza tacer nulla, settori e problematiche del calcio evitando l’eufemismo della disinformazione modaiola di scrivere ”calcio a 11”. E a ragione il football è nato con 11 giocatori in campo…il resto è venuto dopo con il calcetto, a 5, e con le varianti, a sette, a tre, o da giocare sulla sabbia. Una precisazione doverosa, perchè la corretta informazione, nel calcio come negli altri sport, è importante cominciando con il conoscerne le regole e parlare con cognizione di causa. E allora gli 11 punti della introduzione, già undici come le squadre in campo, sono uno spaccato sulle cose da fare. Riguardano la ”gestione sostenibile Vs rischio di fallimento”, gli ”stadi smart vs stadi decadenti”, ”Programmazione Vs tutto e subito”, ” Grandi eventi Vs eventi grandi”, ” 7 giorni su 7 vs 90 minuti”, ” Algoritmi vs occhio umano”, ” Esg (acronimo di Environmental (ambiente), Social (società) e Governance) vs insostenibilità”, ”Tutela ambientale VS insensibilità”, ”Rispetto Vs discriminazione”, ” Vivaio Vs mercato folle” e ” Donne Vs Pregiudizi”. Undici temi e tanti spunti, preceduti dalla prefazione di Riccardo Cucchi. Quanto ai contenuti, li troverete nel libro…e nel frattempo muovetevi, camminate, fate sport. E’ tutta salute. Il primo passo verso la sostenibilità.