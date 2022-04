C’è attesa per la settima edizione della rievocazione storica del Gran Premio di Bari, che farà sentire i rombi delle ”nonne ” a quattro ruote naturalmente nel cuore antico. Tanti marchi del passato e l’opportunità di assistere in forma statica, e poi nel circuito urbano, al passaggio di un vero e proprio museo viaggiante. Nella conferenza stampa programmata alla Fiera del Levante, a mezzogiorno, di giovedì 21 aprile, i dettagli della settima edizione. L’edizione di quest’anno, per la varietà delle iniziative programmate dai giorni scorsi, con auto e moto, è stata già un successo. Motori, storia, turismo, moda sono un evento nell’evento che ha coinvolto e coinvolgerà nuovi appassionati e fa muovere, aspetto non trascurabile, l’economia locale. Che imparino altri che di cultura motoristica sanno poco o nulla e la guardano con superficialità, che si tratti di quattro o due ruote Non sanno cosa si perdono e cosa fanno perdere al turismo locale…



Gp 2015 Foto Flavia D’Alessandro

Conferenza stampa

Giovedì 21 aprile, ore 12 – Padiglione ASI, Expolevante (Fiera del Levante, Bari)

Dopo il ricco calendario di eventi collaterali svoltisi a Bari nelle scorse settimane, è giunto il momento di scaldare i motori per la 7^ Rievocazione storica del Gran Premio di Bari, che si svolgerà nel capoluogo pugliese dal 22 al 25 aprile 2022.

Tutti i dettagli dell’evento, tra cui le auto in gara, i piloti partecipanti e gli ospiti speciali, nonché il cronoprogramma dell’intera manifestazione sportiva, il percorso di gara e le limitazioni al traffico, saranno presentati nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà giovedì 21 aprile alle ore 12 all’interno del Padiglione ASI dell’Expolevante (Fiera del Levante, Bari).

All’incontro prenderanno parte il presidente della Nuova Fiera del Levante, Alessandro Ambrosi, il Direttore dell’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, Luca Scandale, gli Assessori del Comune di Bari allo Sport, Pietro Petruzzelli e allo Sviluppo Economico, Carla Palone, il Comandante della Polizia Municipale di Bari, Michele Palumbo e il Presidente di Old Cars Club, Antonio Durso.

Durante la conferenza stampa saranno illustrate anche le modalità di accredito per giornalisti e fotografi per le giornate di evento.



”La Maserati in cattedrale” foto Vincenzo Fatepietro

Ufficio Stampa

7^ Rievocazione

Gran Premio di Bari

Livio Costarella –339/4267627

Serena Manieri –370/3351942