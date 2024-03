Serie di C di scacchi. A Matera sfide e verdetti

Tanta concentrazione, esperienza e un pizzico di fortuna, che non guasta, per chiudere un campionato- quello di serie C di scacchi- dove la costanza e il gioco di squadra contano e non poco. E Matera ha ospitato, presso la residenza Brancaccio, dal 15 al 17 marzo scorso, le giornate decisive per quel torneo di serie C, girone meridionale. Buone le prove della squadra della Città dei Sassi composta da Francesco Vespe, Luciano Costantino Di Ruvo, Davide Trentadue, Antonello Montanaro e Adrian Bilous.Alla fine Promossa in serie B il Corigliano- Rossano. Retrocedono in Promozione Taranto e Cosenza. E in quel campionato la squadra materana è arrivata seconda.