Serate di festa, ecco i campioni dei Tornei “Maria Santissima della Bruna” di calcio a 5

“Quattro pomeriggi e serate di grandi feste per lo sport materano e il calcio a cinque del Comitato Territoriale di Matera del Centro Sportivo Italiano. Dopo quasi due mesi ininterrotti di gare e sfide, momenti di amicizia e aggregazione, sport, inclusione e partecipazione, sono giunti al termine i Tornei “Maria Santissima della Bruna” dedicati alle categorie giovanili. Da lunedì a giovedì, le gare conclusive delle categorie Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi e Juniores, hanno chiuso un’attività che ha contato circa 100 partite disputate tra le strutture sportive delle Parrocchie di San Giuseppe Artigiano e San Giacomo.” Lo si legge in una nota degli organizzatori in cui si specifica che si è trattato si “Una manifestazione giunta alla sua 21° edizione, caratterizzata dall’intraprendenza e dalla volontà dei più piccoli di divertirsi ancora un po’ al termine delle varie stagioni agonistiche. Quest’anno, inoltre, è stato disputato il 13° Memorial “Franco Iacovone” arbitro del CSI Matera prematuramente scomparso e sempre vicino alle attività giovanili, con la sua disponibilità e il suo carattere deciso e docile allo stesso tempo, grande appassionato di sport e arbitraggio, una persona di una bontà fuori dal comune, che da oltre 13 anni manca alla sua famiglia e alla famiglia del Centro Sportivo Italiano di Matera. Gruppi spontanei, spesso guidati in panchina da genitori pronti a mettersi a disposizione per proseguire un po’ il percorso formativo e sportivo, creando aggregazioni vecchie e nuove, puntando soprattutto al divertimento delle giovani generazioni. Mai come quest’anno nel torneo Open si sono viste tante squadre che hanno iniziato il loro percorso disputando i tornei giovanili, una bella soddisfazione anche per l’organizzazione a cura di Lorenzo Calia, presidente del Csi Matera. E proprio questo è il bello di questa manifestazione, ragazzi che durante l’anno giocano con società diverse e che si ritrovano, oppure ragazzi che hanno giocato fianco a fianco per tutta la stagione che provano a raggiungere un nuovo traguardo, o ancora gruppi spontanei di giovani che si uniscono per indossare la stessa maglia e provare a superare amici e avversari.

Nella categoria Pulcini la squadra Cosola ha superato la Bar Boutique per la vittoria finale del torneo in una partita divertente e di ottimi spunti per i più giovani del gruppo di tornei realizzati. A fine gara, premiati anche i migliori singoli con Carmine Di Gioia (Fc Coop.&Pistone) come miglior portiere; Michele Paci (Bar Boutique) capocannoniere della manifestazione e, infine, Matteo Infante (Cosola) premiato come miglior giocatore. Nella categoria Esordienti hanno alzato al cielo la coppa del primo posto i ragazzi della Sassi United, superando in finale I Selvaggi. Le due squadre hanno fatto incetta anche di premi singoli, con Samuel De Palo (I Selvaggi) risultato il miglior portiere; Pier Paolo Macchia (I Selvaggi) capocannoniere; Michele Labbate (Sassi United) miglior giocatore. Nella categoria Giovanissimi ha trionfato la Boutique Kitch/Gravela Service, riuscendo a battere in finale la DSA Invicta. Le due squadre avevano ottenuto il primo e secondo posto anche nella fase a girone unico, confermando i valori visti in campo sino all’appuntamento più atteso. Nei premi per i singoli atleti a Matteo Gravela (Boutique Kitch/Gravela Service) è andato quello come miglior portiere; Nicola Miriello (X Matera/Sentire) è andato quello come capocannoniere; mentre Andrea Filocamo (DSA Invicta) è stato scelto come miglior giocatore della manifestazione. Nella categoria Allievi la Daraio Assicurazioni dopo aver dominato il girone ha conquistato anche la finale, superando nell’ultima e decisiva sfida la Papapietro Domenico Srl. Nonostante la sconfitta in finale, Francesco Schiuma (Papapietro Srl) ha portato a casa il premio come miglior portiere; Manuel Gaudiano (Daraio Assicurazioni) ha collezionato il maggior numero di reti, conquistando il premio di capocannoniere; Marco Di Giuseppe (Daraio Assicurazioni) è stato scelto come miglior giocatore del torneo. Nella categoria Juniores la sfida è stata intensa e ben giocata. Nonostante il risultato nel girone, la Betafin Savans ha superato con il risultato di 5-3 gli avversari del Real Macid, portandosi a casa il trofeo. Tra i premi singoli, il miglior portiere è stato Francesco Amoroso (Real Macid); mentre a portato a casa il trofeo di capocannoniere Luigi Grimaldi (Real Macid); il premio come miglior giocatore della manifestazione, infine, è andato a Filippo Ventura (Betafin Savans).”