Senza sosta i lavori allo Stadio. In polvere la gradinata della serie B

Prima la curva nord e ora la gradinata ” Mancini”, realizzate a tempo di record, lavorando anche di notte per il campionato di serie B 1979-1980. Un progetto del passato,che aveva aumentata la capienza dello stadio ”XXI Settembre” poi anche ” Franco Salerno” a ricordo del senatore artefice di quella promozione e di un campionato durato solo un anno con i biancoazzurri guidati dal bravo Franco Di Benedetto. Oggi cantiere per il Parco del Campo, con un anello da rifare ma con una capienza ridotta stando a quanto annunciato nel corso di una conferenza stampa nel gennaio 2024, che ha portato a rivedere alcuni aspetti di quel progetto. Lavori che procedono alacremente con mezzi di demolizioni che hanno sbriciolato cemento e ferro. Poi toccherà ai camion portare via il materiale, per consentire di avviare il cantiere. Residenti colpiti da tanta Grazia…è il caso di dire per la progressione dei lavori sul versante di via Nicola Sole. Il cantiere va…attendiamo prosieguo, per un pezzo di storia degli impianti sportivi consegnati agli archivi.