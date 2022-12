Sebino Nela a Matera per i 10 anni del Roma club

Per i tifosi giallorossi il forte difensore Sebastiano “Sebino’’ Nela è stato uno dei gladiatori di quello strepitoso periodo che portò alla conquista dello scudetto del 1983 , a raggiungere la finale di Coppa Campioni, e a conquistare altre vittorie e trofei sul campo che restano negli anni della Roma. Nela, oggi commentatore sportivo della Rai, sarà nel fine settimana in Basilicata e domenica 18 a Matera, alle 10.00, al cinema “Il Piccolo’’ per presentare il suo libro “Il vento in faccia’’. Pronti cori e accoglienza festosa. Era e resta un campione.

COMUNICATO STAMPA

Il Roma Club Matera spegne 10 candeline. Eventi e iniziative su tutto il territorio lucano con Sebino Nela ospite d’eccezione

Sarà Sebino Nela l’ospite d’onore dei festeggiamenti del decennale di attività del Roma Club Matera “Francesco Totti”.

Sabato 17 e domenica 18 dicembre prossimi, il più longevo club giallorosso lucano, presieduto da Vito Plasmati, celebrerà i dieci anni dalla sua fondazione, e nell’occasione promuoverà una serie di iniziative per i simpatizzanti della Roma e per gli appassionati di calcio del territorio di Basilicata.

La due giorni in questione sarà caratterizzata da diversi momenti, di carattere culturale e ludico/ricreativo, e rappresenterà una festa a tinte giallorosse, oltre che l’occasione di uno scambio di auguri natalizi.

Agli eventi, aperti a tutti, prenderà parte anche la vecchia gloria della Roma e della nazionale italiana di calcio Sebino Nela, oggi commentatore sportivo per la Rai, che sabato sarà in visita nella zona del Vulture, dove visiterà Venosa e Rionero e incontrerà i tesserati della sezione del club del Vulture-Melfese, e domenica 18 dicembre sarà a Matera per presentare la sua nuova fatica editoriale “Il vento in faccia”. L’appuntamento è al CineTeatro “Il Piccolo” alle ore 10. I festeggiamenti si concluderanno il tradizionale momento conviviale di festa e socializzazione tra i tifosi giallorossi.

“E’ l’anno in cui come club festeggiamo la stella e non potevamo farlo che con un ospite migliore come Sebino Nela, che tutti noi ricordiamo affettuosamente come allenatore e dirigente, ed oggi apprezziamo come competente commentatore Rai – spiega il presidente Vito Plasmati -. Questo evento vuole essere la festa per l’attività che il club svolge con impegno e passione da dieci anni, e che ci ha permesso di costituire una grande famiglia che si dedica anche alla solidarietà, con iniziative benefiche che portiamo avanti costantemente a favore dei più bisognosi”.

Matera, 13 dicembre 2022