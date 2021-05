Ancora una settimana e poi entro la fine di maggio una decisione sarà presa per tornare sul parquet e in quale campionato. Tutto in alto mare per ora. E con le disponibilità venute dal web per appena 2120 euro non si va lontano. ” Servono sostegno concreto e umano” ai dirigenti dell’ Olimpia Basket, i presidenti Rocco Sassone e Pasquale Lorusso, che nel progetto di rilancio ci credono, ma vorrebbero sentire e vedere più entusiasmo e certezze. E’ vero che siamo in una fase di incertezze, legate alla ripresa da crisi da virus a corona, e che qualcuno non ha ancora digerito la decisione (ne abbiamo parlato in altre occasioni) di ritirarsi dal campionato di serie B. Ma si tratta di non mettere da parte 60 di basket. Per cui ” Chi finora non si è fatto avanti, può farlo ancora e anche nelle settimane a venire” hanno detto Rocco Sassone e Pasquale Lorusso, , dopo l’ampio comunicato https://giornalemio.it/sport/al-termine-la-raccolta-fondi-ci-tengo-allolimpia-risultati-non-incoraggianti/ sui risultati non certo lusinghieri sulla campagna di adesioni ” Ci tengo all’Olimpia”. E se ci tenete, guardate a quella maglia e a quel canestro che attendono un centro da tre punti con il pallone arancione a spicchi. Le storie non si archiviano, ma si alimentano con nuovi capitoli…con una serie C o una B.