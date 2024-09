Scuola calcio Matera è realtà. Forza futuri ‘’campioni’ biancoazzurri

Il presidente dell’Fc Matera, Stefano Tosoni, è stato di parola è ha realizzato quel progetto di scuola calcio che potrà diventare un punto di riferimento e una fucina per tanti ragazzi, anche della nostra provincia, che vorranno ‘’sognare’’ e ‘’impegnarsi’’ per diventare famosi. Ma un passo alla volta, nelle under 15, 19, e nelle altre opportunità che verranno fuori da uno staff tecnico e organizzativo, motivato, e che contribuirà- ne siamo certi- a portare in prima squadra le giovani promesse. La nota che segue riporta referenti e organizzazione della scuola calcio. Forza ragazzi. Tocca a voi continuare l’esperienza e la tradizione biancoazzurra.

Comunicazione Fc Matera

COMUNICATO STAMPA

Al via la scuola calcio del Fc Matera, progetto fortemente voluto dal presidente Stefano Tosoni e dai dirigenti locali. Un lungo viaggio di sport, crescita e divertimento per avviare una “cantera” biancoazzurra coinvolgendo tutti i ragazzi nati dal 2019 al 2008 dell’area materana.

L’obiettivo è garantire una crescita e una formazione personale e sportiva dei ragazzi coprendo le varie categorie, quali primi calci, piccoli amici, esordienti, under 15 e under 17. L’auspicio è che i nostri ragazzi possano raggiungere la formazione juniores e la gloriosa maglia della Prima Squadra del Fc Matera, ma non solo.

Il progetto – che ha una valenza sociale, sportiva e culturale – sarà guidato da mister Michele Fontana, garanzia di serietà, professionalità e competenza, che saprà perfettamente coniugare le figura da educatore e allenatore. In seguito, il team sarà arricchito da ulteriori figure in corso di valutazione. Il mister sarà supportato dal direttore tecnico del Fc Matera, Alessio Ferroni e dal direttore tecnico del Fc Matera under 19, Salvatore Dipierro.

A tal proposito, Fc Matera comunica di aver affidato la guida dell’under 17 a Valentino Vito Chimenti. Nato a Matera il 9 dicembre 1973, Chimenti è allenatore Uefa B ed è laureato in Scienze Motorie. Ha un’esperienza di 23 anni nelle varie categorie della scuola calcio, mentre l’ultimo anno ha guidato l’under 17 delle regionali Invicta Matera. Il suo vice sarà Domenico Amodio. Nato il 07 dicembre 1967, si tratta di un profilo significativo con molti anni di esperienza come allenatore di scuola calcio, allievi regionali, giovanissimi regionali, juniores regionali e diversi campionati vinti.

Fc Matera ha anche affidato la guida dell’under 15 ad Antonello Guida. Classe 1977, Guida ha maturato esperienze da allenatore in seconda a Pomarico nel campionato di Eccellenza Lucana, allenatore under 17 e allievi regionali Asd Ferrandina 17890, allenatore under 17 allievi provinciali e under 19 juniores provinciali Matera Città dei Sassi.