Scatti d’azzurro con la passione del giovanissimo Manuel

Tre ”M” che si tingono di azzurro per il giovane calciatore Materano Manuel Montemurro dell’Invicta , che è stato selezionato- come ci informano i genitori- a livello nazionale -nell’ambito del progetto ”Scatti d’azzurro” in collaborazione con la Federazione italiana gioco calcio (Figc)- dal marchio di articoli sportivi ”Adidas” per pubblicizzare la nuova maglia della Nazionale, che auspichiamo possa partecipare ai prossimi mondiali che si disputeranno a giugno 2026 tra Stati Uniti, Messico e Canada. E Manuel, promettente difensore centrale, , nello scatto realizzato dal fotografo materano Francesco Paolo Taratufolo, in arte Francesco Freddo,mostra uno sguardo deciso e di attaccamento a una maglia che un giorno- glielo augurano i genitori Piera e Marco e un tifoso sfegatato come il nonno Aldo- potrà indossare con orgoglio. E la Nazionale di calcio,simbolo di unità di valori del nostro Paese, che infiamma i cuori che si tingono d’azzurro e invitano a tifare Italia sulle note dell’inno degli Italiani. Figc e Adidas hanno realizzato un racconto fotografico fatto di immagini,storie, intriso di identità territoriali , passione, che tanti giovanissimi mettono in campo…divertendosi(e questo è l’aspetto più importante) con lealtà e spirito sportivo. Poco importa se giocano a pallone ed esultano, si rammaricano su un manto erboso, sull’asfalto, in una piazza o su un campetto spelacchiato. Contano la voglia di giocare, crescere, migliorarsi, giocando al calcio e testimoniare con una maglia azzurra sognare e avere successo si può. Forza Manuel, hai la grinta per averlo.