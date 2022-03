Se non fosse per la passione e la voglia di giocare, di tenere la ”cap o sciuc” come si dice in dialetto materano, di Franco Vespe e di altri appassionati piccole ma grandi iniziative come tornei e il 1° campionato provinciale di scacchi sarebbero rimasti tra le buone cose da fare a costo zero. Ma per fortuna testardaggine e lungimiranza nella costellazione reale (re, regine, alfieri) di un astronomo scacchistica ha fatto il resto. E se abbiamo(bella cosa) due associazioni scacchistiche significa che i praticanti ci sono e che potremo vedere buoni risultati, anche per attività promozionali, di quartiere come quella sulla ”scacchiera” di rione Pini. Naturalmente ”affacciatevi” pure presso la sede dell’associazione nazionale marinai, in vico XX Settembre 16. C’è sempre una prima volta…



IL COMUNICATO STAMPA

Domani e Domenica 13 Marzo

zo 2022, presso la sede dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, in vico XX Settembre nr. 16 si terrà il primo campionato provinciale di scacchi “post-covid”. Era da ormai 3 anni che non si disputava il campionato. E’ tanta la voglia di tornare a giocare dal vivo, che gli organizzatori sono stati costretti a chiudere anzi-tempo le iscrizioni. 34 giocatori provenienti anche da altre regioni come Puglia, Calabria, Toscana. Quest’anno intorno agli scacchi c’è un grosso fermento nella nostra provincia. Infatti, oltre al circolo storico di Matera N. Lapacciana, si è aggiunto il circolo ScacchisticaMente A.D. che quest’anno si è affiliata alla Federscacchi di Basilicata anche se baricentrata su Altamura. Possiamo affermare con orgoglio che negli scacchi è stato fatto il primo passo perché Matera ed Altamura possano diventare un formidabile polo urbano nella nostra Regione. Lo potremmo chiamare MaterAlta o, Altera. Ma non divaghiamo! Non c’è solo questa novità. L’accademia scacchi N. Lapacciana ha anche predisposto un progetto in collaborazione con la Proloco di Matera ed i Lions di Matera Host per animare le grandi scacchiere a pavimento che sono state realizzate al Rione Pini e che rischiano di finire nell’abbandono e nell’incuria. Il progetto non a caso è stato titolato “Scacco ai Pini” L’idea è di promuovere una settimana scacchistica in quel quartiere con la organizzazione della partita degli scacchi viventi e di una simultanea nella quale un Maestro di scacchi giocherà contemporaneamente con almeno altri 20 giocatori. L’iniziativa prevederà il coinvolgimento delle scuole e, ovviamente dei due circoli materani che pullulano di tante giovani speranze scacchistiche. Purtroppo anche negli scacchi incombono le ombre terribili della guerra in Ucraina. Quest’anno l’Accademia scacchistica Materana ospita anche giovani promesse provenienti da quella terra martoriata. Il nostro pensiero non può che andare a loro ed alle loro famiglie che stanno in Ucraina. Avremmo tanto voluto che l’unica preoccupazione del nostro A. fosse stata quella di fare più tornei possibili per progredire scacchisticamente. Ma quelle barbare vicende lo hanno per ora allontanato dal nobil gioco. Piace sottolineare che un gruppo nutrito di campioni di scacchi della Russia si sono pronunciati “coraggiosamente” contro la guerra in Ucraina. Noi abbiamo una proposta da fare agli Stati del mondo che brutalizzano con la loro volontà di potenza i popoli della Terra: e se le contese fra di essi si potessero dirimere fronteggiandosi intorno a dei tavolini a colpi di Scacchi ? Il mondo degli scacchi, come quello dello sport, è per la pace dei popoli senza ma e senza se…L’unica guerra ammessa è quella che si svolge sulle 64 caselle di una scacchiera.

Si inizierà a giocare alle 15:00 di Sabato 12 Marzo presso i locali dell’ANMI. E’ ormai una collaborazione solida e duratura fra l’Associazione Marinai e l’Accademia Scacchistica Materana. Poi il torneo continuerà Domenica 13 Marzo. La premiazione è prevista verso le 19:30 – 20:00

Accademia Scacchistica Materana

N. Lapacciana

Francesco Vespe