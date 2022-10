Scacchi e giovani. Matera e Altamura ”Scacchisticamente”

Quando la passione unisce i risultati si vedono eccome e se si tratti di coinvolgere i giovani ”vecchi” esperti della scacchiera non si tirano indietro. Prova ne è stato il primo Festival giovanile dei due Sassi, valido per la Campionato Italiano Giovanile. Il torneo è stato organizzato dal circolo materaltamurano “Scacchisticamente”, con il supporto dell’Accademia Scacchi Matera N. Lapacciana. Luogo delle sfide quello degli archivi della memoria… la residenza Brancaccio, tra re, regine, alfieri e cavalli di razza.



IL COMUNICATO STAMPA

E’ iniziato con il botto l’anno scacchistico 2022-2023 di Matera. Domenica 23 Ottobre

2022 si è tenuto il primo Festival giovanile dei due Sassi, valido per la Campionato

Italiano Giovanile. Il torneo è stato organizzato dal circolo materaltamurano

“Scacchisticamente”, con il supporto dell’Accademia Scacchi Matera N. Lapacciana. Il

torneo è stato deliziosamente ospitato dalla residenza Brancaccio, casa di riposo per

anziani, gestito dalla cooperativa sociale del Sicomoro. Cooperativa impegnata a

Matera ormai da decenni nella cura degli anziani, migranti, bambini e disabili nella

nostra città. Al torneo hanno partecipato ben 40 baby giocatori provenienti, oltre che

dalla Basilicata, dalla vicina Puglia, Calabria e Campania. Dalla Campania ha

partecipato lo squadrone dell’accademia scacchistica di Nola; mentre altrettanto

nutrita è stato il numero di baby giocatori provenienti da Noicattaro. I vincitori dei

tornei sono stati:

per gli U12 Slobodyan Arseniy da Noicattaro per i maschietti, Marrone Miriam per il

fremminile; per gli U14 hanno prevalso Rizzo Gabriele e Sciuscio Lucia. Ottimo il

risultato dei materani: Pietro Plasmati ( Michele, suo fratello, ha ben figurato negli

U10), Mazzilli Lorenzo che, alla prima loro partecipazione a tornei giovanili U14 ,

hanno conseguito rispettivamente il 5° e 7° posto. Va menzionata anche la

performance di Michela Maino. Michela gioca da pochi mesi a scacchi ma ha già

raggiunto livelli di gioco competitivi. Negli Under 18 si è imposto il Pugliese Maggiulli

Luigi. Bene hanno figurato i materani Barbieri Pietro, Milillo Francesco, Lauriero

Giovanni, Berloco Donato e Roberto Cesarino. Fra di essi va segnalata, oltre alla

certezza Barbieri, la prestazione di Francesco Milillo che proprio all’ultimo turno ha

buttato al vento una vittoria facile e, probabilmente, anche la vittoria nel torneo U18.

Questa estate si è tenuta una tre giorni scacchistica presso il rione Pini di Matera dove

sono state realizzate quattro scacchiere giganti sul pavimento di piazza Dama e sulla

quale è stata celebrata una partita vivente ed una simultanea con il maestro fide

Mario Fiore. Sempre questa estate ben 10 nostri ragazzi hanno partecipato alla fase

finale del campionato nazionale giovanile tenutasi a Terrasini ottenendo dei risultati

lusinghieri. Da segnalare la bella prova di Carlo Calia negli U 16 che con 6 punti su 9

partite ha conseguito il 19° posto fra gli U16. Fra l’altro Carlo è anche l’attuale

campione regionale della Basilicata Insomma questo fa ben sperare sullo scacchismo

MaterAltamurano che sta veleggiando con il vento in poppa!

La novità per quest’anno che fa ancora più sperare, è la possibile collaborazione che

si potrà costruire con la residenza Brancaccio e la cooperativa del Sicomoro che ci ha

accolto con tanto calore. Il gioco degli scacchi sono sicuramente più di un semplice

gioco. Con esso si può promuovere inclusione intergenerazionale, accettazione della

diversità e, soprattutto, integrazione sociale per chi ha subito una disabilità.

Muoriamo dalla voglia di dimostrarlo e, siamo certi che il Sicomoro ci darà occasione

per metterci alla prova!

Francesco Vespe

Responsabile Provinciale di Matera della

Federazione Scacchi Italiana