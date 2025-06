Scacchi. A Matera conferma e novità sulla scacchiera regionale

E non poteva che essere così con il presidente Francesco Vespe, che si è confermato per la sesta volta ai vertici di un campionato che vede sulla scacchiera bianco e nero primeggiare re e regine e arrivare giovani alfieri, cavalli intorno alle torri. Un campionato, quello di Basilicata, che ha visto la partecipazione di 16 giocatori e giocatrici di livello, che hanno dimostrazione di attaccamento a un gioco e a uno sport che richiede concentrazione, costanza e creatività. E qualcuno, chissà, potrebbe raggiungere ottimi risultati anche a livello nazionale. Scacco matto tra competizione e tanta pazienza.



IL COMUNICATO STAMPA

Nel lungo Week End della festa della Repubblica: dal 30 Maggio al 2 Giugno, si è tenuto il campionato Regionale di Scacchi della Basilicata. Evento che si ripete ormai da più di un quarto di secolo. La sede di gioco ci è stata offerta dal Sicomoro presso la residenza Brancaccio. Ormai il sodalizio fra il Sicomoro e l’Accademia Scacchi Matera è più che consolidato. Il torneo ha visto la partecipazione di 16 giocatori provenienti da Matera e Potenza, ma anche dalla vicina Puglia. Forse noiosa e prevedibile la vittoria del Candidato Maestro materano Francesco Vespe che si è imposto per la VI volta nella competizione con il punteggio di 5.5/6 subentrando al campione uscente Andrea Andrisani. Tutt’altro che noioso invece l’andamento del torneo che ha fatto emergere giocatrici e giocatori molto interessanti. Al II posto infatti si è classificata la potentina Antonella Foti con 4.5/6 di 17 anni che ha sfoggiato un gioco davvero aggressivo, creativo e solido dal punto di vista teorico. Sentiremo presto parlare di lei! III posto con 4/6 il Candidato Maestro Luciano Di Ruvo. Una conferma.



Davvero sorprendente invece il IV posto di Michele Di Pede di Matera. Adulto che si è affacciato solo da pochi mesi all’attività agonistica. Ha sfoggiato un gioco brillante ed aggressivo tipico di chi ha talento per il nobil giuoco. E’ la prova provata che in molti è latente questo dono ed esso, messo alla prova, può emergere prorompente a qualsiasi età! Ora deve assolutamente coltivarlo! Stesso discorso va fatto per Montemurro Domenico anche lui talento scacchistico tardivo, piazzatosi alle spalle di Di Pede. Il primo dei minorenni è stato Giulio Vitulano ormai una felice realtà materana in crescita anche se ancora preda di “sbadatezze” giovanili. Bel ritorno al gioco degli scacchi dei materani Francesco Milillo e Pietro Plasmati primi nell’ U 18 e U16. Avevano abbandonato l’attività agonistica (i ragazzi comunque anche se abbandonano continuano a giocare online!) ed il loro è stato un felice ritorno! Si devono convincere che solo la “trance” agonistica dei tornei può far migliorare il loro gioco.

Molto bene anche Federico D’Andrea ed i fratelli Andrea e Vito Telesca da Potenza che si sono aggiudicati i premi degli U 12 e 14. Particolarmente grati ai potentini che hanno partecipato anche se in concomitanza con la festa patronale di San Gerardo. Sotto tono il campione regionale uscente Andrea Andrisani e Silvano Cerza ma sapranno sicuramente rifarsi presto. Negli scacchi capita di avere degli appannamenti. Le premiazioni sono state condotte dal Delegato Regionale Mario Fiore e dal Comandante dei vigili urbani di Matera Paolo Milillo presente “per caso” per via del figlio Francesco! Insomma si è scritta una bella pagina dello scacchismo lucano e Materano. Negli scacchi poi Matera e Potenza vanno d’accordo e sono un buon esempio di riconciliazione territoriale. Peccato che il Comune di Matera ci ha lasciato senza sede (eravamo ospitati dall’Associazione Marinai d’Italia!) perché ha sgomberato i locali sotto la prefettura per lavori. Abbiamo delle soluzioni alternative ma solo per Settembre. Per questo, per la prima volta quest’anno l’A.S.D. Accademia Scacchistica N. Lapacciana di Matera chiede di destinargli il 5 per mille della dichiarazione dei redditi. Basta scrivere il codice fiscale dell’associazione: 93041550778 nel campo sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche nel 730. Chissa che risolviamo una volta per tutte la precarietà grazie alla generosità dei contribuenti!

Il Presidente

Francesco Vespe