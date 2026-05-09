Sarà Fc Matera? Attendiamo atto notarile

La notizia, che riportiamo di seguito, che l’Invicta potrà utilizzare per la prima squadra due loghi storici del calcio biancazzurro ( grazie alla disponibilità dell’ Associazione “Custodi Biancoazzurri – Antonio Mutasci” ) apre la strada al nuovo nome che caratterizzerà la società e la formazione materana nel prossimo campionato di Eccellenza. Sarà Fc Matera? Chissà. Ma anche Matera calcio come i tifosi chiamavano la squadra nella prima fase di gestione, dalla D alla serie C, del presidente Franco Salerno. Tocca al neo presidente Michele Motta e a quanti vorranno supportarlo nella nuova avventura fare la scelta giusta e ci pare conseguenziale. Attendiamo, come si suol dire, il rogito notarile…Ancora un po’ di pazienza.



L’ANNUNCIO

🔵⚪️ PRIMA SQUADRA ⚪️🔵

Con orgoglio e responsabilità, oggi abbiamo ricevuto ufficialmente la disponibilità da parte dell’Associazione “Custodi Biancoazzurri – Antonio Mutasci” ad utilizzare due loghi storici del calcio Materano.

All’incontro il neopresidente dell’Associazione, il Dott. Marco Nicola Pisciotta e il Presidente del nuovo sodalizio biancazzurro Michele Motta.

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