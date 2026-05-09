HomeSportSarà Fc Matera? Attendiamo atto notarile
Sport

Sarà Fc Matera? Attendiamo atto notarile

Franco Martina
Di Franco Martina

La notizia, che riportiamo di seguito, che l’Invicta potrà utilizzare per la prima squadra due loghi storici del calcio biancazzurro ( grazie alla disponibilità dell’ Associazione “Custodi Biancoazzurri – Antonio Mutasci” ) apre la strada al nuovo nome che caratterizzerà la società e la formazione materana nel prossimo campionato di Eccellenza. Sarà Fc Matera? Chissà. Ma anche Matera calcio come i tifosi chiamavano la squadra nella prima fase di gestione, dalla D alla serie C, del presidente Franco Salerno. Tocca al neo presidente Michele Motta e a quanti vorranno supportarlo nella nuova avventura fare la scelta giusta e ci pare conseguenziale. Attendiamo, come si suol dire, il rogito notarile…Ancora un po’ di pazienza.

L’ANNUNCIO
🔵⚪️ PRIMA SQUADRA ⚪️🔵
Con orgoglio e responsabilità, oggi abbiamo ricevuto ufficialmente la disponibilità da parte dell’Associazione “Custodi Biancoazzurri – Antonio Mutasci” ad utilizzare due loghi storici del calcio Materano.
All’incontro il neopresidente dell’Associazione, il Dott. Marco Nicola Pisciotta e il Presidente del nuovo sodalizio biancazzurro Michele Motta.
#igrandisogniinizianodapiccoli #ilsognocontinua #unitisivince #matera

Articolo precedente
Crozza: Ignazio, invece di fare ironia sulla Flottiglia, fai mettere sanzioni per fermare un genocidio.
Articolo successivo
Alla Natuzzi tre giorni di fermo in settimana in attesa del Mimit
Franco Martina
Franco Martina
RELATED ARTICLES

Rispondi

I più letti