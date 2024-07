Salvatore Ciullo torna alla guida del Fc Matera

Il nome era circolato con insistenza nei giorni scorsi e alla fine, nonostante il ”nulla di certo” ribadito in conferenza stampa dalla nuova dirigenza del Fc Matera, oggi -17 luglio- l’annuncio dell’accordo sul sito social della società. Con l’auspicio che la comunicazione venga affidata a un collega e con un nota ufficiale, come era prassi consolidata in passato. Riportiamo l’annuncio, augurando ‘Buon Lavoro” al neo allenatore che aveva guidato il Matera nel campionato 2022-2024 di serie D .

𝗦𝗮𝗹𝘃𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗖𝗶𝘂𝗹𝗹𝗼 �̀ 𝗶𝗹 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗙𝗰 𝗠𝗮𝘁𝗲𝗿𝗮

Fc Matera Calcio comunica di aver affidato il ruolo di guida tecnica a Salvatore Ciullo.

Nato a Taurisano il 19 Febbraio 1968, mister Ciullo ha cominciato la sua carriera da allenatore come tecnico in seconda del Melfi per poi allenare Martina Franca, Brindisi, Juve Stabia, Taranto, Latina, Nardò, Matera e Barletta.

«Sono felice di tornare in questa città che mi ha dato tanto. Amo questa piazza e i colori biancoazzurri, quindi, darò tutto me stesso per ripagare la fiducia del club e dei tifosi», questo il commento del mister Ciullo. Bentornato Mister! 💪🏼