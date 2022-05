C’eravamo sugli spalti del PalaSassi e poi anche,per lavoro, su quelli di Santeramo in colle( Bari) per uno dei tanti successi, questa volta in coppa dei Campioni, in uno dei tanti confronti contro la ”corazzata” Ravenna. E ricordiamo quel clima di entusiasmo del pubblico, con i tamburi che battevano il tempo di schiacciate e muri, la compostezza e l’urlo liberatorio di allenatori, dirigenti di una società -la Pvf Matera- che ha scritto una pagina indelebile della pallavolo femminile italiana con il successo , tra il 1991-92 e il 1996 di quattro scudetti, tre coppe Italia, due coppa dei campioni, due coppe Cev e una supercoppa europea . Tutto questo fa parte del passato e chissà, ma servono passione e cultura d’impresa, che non si possa tornare a costruire qualcosa di buono. E l’occasione è offerta dal successo del primo scudetto, quel 16 maggio 1992, rompendo l’ egemonia decennale del Ravenna. Così, grazie alla caparbietà e alla professionalità del collega Sergio Palomba, del regista Vito Cea che hanno digitalizzato tanto materiale messo a disposizione da Trm, e trasferendosi anche all’estero per intervistare, contattare alcune delle protagoniste di quella e di altre imprese hanno realizzato un docufilm che sarà proiettato il 26 giugno al cinema comunale ” Gerardo Guerrieri” .



Ma prima, il 25 al PalaSassi (che continuano a portare in minuscolo il nome degli antichi rioni) il Gran Galà con gran parte dei protagonisti di quella formidabile stagione. E il pensiero non può non andare a due grandi presidenti come Salvatore ”Toruccio” Bagnale e a Candido Bacchi, che ebbero tanta parte insieme a tecnici, atleti e sportivi nei successi di quegli anni. Come non ricordare e Sergio e Vito hanno lavorato sodo,per raggiungere un risultato, partito dopo una chiacchierata anche con l’ultimo presidente della squadra biancoverde Roberta Tommaselli. E così il progetto è decollato e sta andando avanti con l’apporto organizzativo dalle società Rvm Broadcast, F052 content production e Quadrum, in collaborazione con l’associazione Matera Set e il patrocinio del Comune di Matera.



Una operazione della memoria per celebrerà il trentennale del primo scudetto, e della prima Coppa dei Campioni vinti dalla gloriosa squadra materana di volley, ma anche per vedere che volontà c’è di alzare la rete. Impresa non facile dopo il silenzio di questi anni, la scomparsa dell’Olimpia Basket, l’arrivo del Calcio a 5, il ritorno del Matera nel calcio di serie D. Vedremo. Sono senz’altro di incoraggiamento le parole di sostegno all’iniziativa ” Pvf 30” venute nel corso della conferenza stampa in Municipio dal sindaco Domenico Bennardi, dalle assessore alla Cultura Tiziana D’Oppido, allo sport Valeria Piscopiello, del giornalista Sergio Palomba e del regista Vito Cea, autori del filmato e a distanza delle ex giocatrici Giseli Gavio (che non ha nascosto la commozione) e Consuelo Mangifesta. Non resta che attendere l’evento, con la partecipazione di gran parte delle ex atlete, dirigenti, l’ex tecnico della squadra biancoverde Giorgio Barbieri e rappresentanti della Lega nazionale di pallavolo femminile. Scopo dell’iniziativa è quello di celebrare i grandi risultati di una società e di una squadra femminile, che ha vinto tanto, grazie al settimo giocatore in più in campo che è stato il pubblico, la città. Per l’occasione saranno esposti i trofei vinti dalla squadra, provenienti da Parma.



Il primo scudetto giunse nella città dei Sassi il 16 maggio 1992,con lo sponsor Calia Salotti , interrompendo l’egemonia decennale del Ravenna. Facevano parte di quella formazione Consuelo Mangifesta, keba Phipps, Annamaria Marasi, Krisztina Fekete, Nada Zrilic, Giseli Gavio, Barbara Leoni, Antonella Cataldo e Paola Franco .Nella stagione 1992-1993 le biancoverdi, guidate ancora da Barbieri, ma con lo sponsor Parmalat vinsero il grande slam : Quella del 1992-93 fu una stagione unica per le lucane che, guidate ancora da Barbieri, riuscirono nell’impresa di centrare il grande slam vincendo tutto quello che era possibile vincere: campionato, Coppa Italia, Coppa dei Campioni e l’appena istituita Supercoppa europea. L’avventura della Pvf Matera, fondata nel 1976, si concluse nel 2013 a seguito delle ripercussioni finanziarie e negative dalla Parmalat. Peccato. Restano i ricordi dei successi di un cuore biancoverde e i tanti i trofei alzati tante volte per Matera sul podio della vittoria.