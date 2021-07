Il buon Giovanni Martemucci che sulla moto si trova a proprio agio e sgassa in sicurezza, da una parte all’altra dello Stivale con partenza e arrivo da Matera, abbassa la bandiera a scacchi sull’ultima prova del materano Raffaele Rubino secondo sul circuito ” Marco Simoncelli” di Misano Adriatico. Una bella gara che lo ha visto arrivare secondo dopo una bella rimonta. La stoffa c’è e dopo la pausa forzata dell’anno della pandemia si è tolto un bel po’ di ruggine sfrecciando sotto al traguardo con la sua Honda. La vittoria, ne siamo certi, è dietro la cura, poi al traguardo.

RUBINO SECONDO A MISANO NELLA “SUPERIOR CUP”

E’ un secondo posto il miglior risultato ottenuto dal pilota materano Raffaele Rubino nel terzo round della Metzeler Superior Cup al “Marco Simoncelli” di Misano Adriatico.

Due giorni di gare intense, sabato e domenica scorsi, che segnano il ritorno del pubblico sugli spalti dopo oltre un anno a causa della pandemia causata dal Covid 19.

La gara 1 di sabato si è svolta su soli quattro giri dei sette previsti a causa di una bandiera rossa esposta a seguito di una scivolata alla Quercia di un pilota delle retrovie.

Seppur breve, la corsa non ha lesinato spettacolo con la vittoria andata al sardo Mauro Contu che grazie anche agli altri risultati negativi dei piloti di alta classifica, tra cui Rubino, ne conquista la leadership. Rubino che partiva dal settimo posto è riuscito a chiudere solo sesto anche a causa di un problema al cambio elettronico che rallentava l’innesto delle marce.

Nella gara 2 di domenica il guasto dal cambio è stato risolto e Rubino, partito settimo, era già terzo al primo giro, mentre al secondo passaggio era primo. Dopo un testa a testa con Contu per il primo posto, la bandiera rossa, esposta per la caduta di Tiziano Traini, ha chiuso le ostilità. La gara, pur su distanza ridotta, è stata avvincente con con classifica valida al nono giro che sanciva la doppietta di Contu.

Dietro il cagliaritano si sono classificati nell’ordine Rubino e Micochero. In classifica generale Rubino risulta secondo.

La prossima gara si svolgerà al Mugello il 21 e 22 agosto.

Matera 26 luglio 2021