Peccato. Per una manciata di punti il nostro centauro Raffaele Rubino non ce l’ha fatta a conquistare il trofeo italiano Amatori ”Superior e ha dovuto fare i conti, è il caso di dire con il vincitore Contu. Rammarico inevitabile. Ma, a giudicare dalle puntuali cronache di Giovanni Martemucci, Rubino ha fatto di tutto in ogni gara per luccicare in pista e sul podio come sa. Nell’ultima di campionato a Misano Adriatico ha fatto scintille, piazzandosi davanti a Contu, e secondo nel torneo. Ma prima negli over 30. E un detto beneagurante che fatto 30…

SUPERIOR CUP, IL MATERANO RUBINO MANCA PER UN SOFFIO LA VITTORIA DEL CAMPIONATO E CHIUDE SECONDO. PRIMO TRA GLI OVER 30

Il pilota materano Raffaele Rubino ha mancato per un soffio la vittoria al Trofeo Italiano Amatori, Superior cup. Nello scorso fine settimana si sono svolte a Misano Adriatico le ultime due prove di stagione. Nella gara di sabato Rubino ha dominato per quasi tutta la gara battagliando con il capo classifica Contu che partiva dalla pole che ed era riuscito a prendere subito in mano le redini della gara che poi ha dovuto cedere a favore del materano, portacolori del Team Otello, ripreso, infine, nel terzo passaggio. Gli altri del gruppo di testa non hanno mai mollato e il trenino di cinque piloti si è più volte scambiato le posizioni. Per Rubino la gara si è chiusa al secondo posto. Nella partita, oltre a Contu e Rubino, si sono inseriti anche Christian Micochero, la wild card Filippo Marino e La Placa, quest’ultimo è stato bravo ad approfittare di qualche incertezza dei rivali, prendendo in mano la gara al penultimo giro e vi è rimasto fino la fine, rendendo vani gli attacchi degli avversari. Così sul traguardo La Placa ha battuto Marino per un’inezia, poi leggermente staccato è giunto Rubino che così con il secondo posto ha tenuto aperto il campionato, quindi fuori dal podio Contu ha preceduto Micochero.

Domenica la gara è stata caratterizzata da una doppia partenza: infatti, a causa di un problema tecnico a una moto, è stata data bandiera rossa al quarto giro, in quel momento in testa c’era Rubino che ha dettato legge per tutta la gara. Procedura di quick restart e anche questa volta è Raffaele Rubino a bruciare tutti e prendere il comando delle operazioni con La Placa in scia, ma questi non chiude il primo giro che scivola senza conseguenze ed è costretto al ritiro. Rubino prova ad allungare ma Marino (Wild card) non lo molla poi, subito dietro, Christian Micochero e Mauro Contu si limitano a controllare la situazione. Soprattutto Contu non prende rischi in quanto la posizione gli vale comunque il titolo.

All’ultimo giro Rubino passa per primo sul traguardo e si aggiudica il massimo punteggio con il rivale Contu che si piazza subito alle spalle di Rubino e così chiude i conti portando a casa il titolo 2021 per pochi punti di differenza rispetto al pilota materano che chiude la stagione con un ottimo secondo posto ed un primo posto nella classifica Over 30.

Matera, 27 settembre 2021