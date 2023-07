Rubino conferma il secondo posto e si avvicina a Zerbo

Un passo alla volta e se i secondi posti dovessero alla lunga portare al primato tanto meglio. La gara di Cremona, nella Dunlop Cup, ha confermato le qualità e la tenace del combattivo centauro materano Raffaele Rubino ormai a quattro punti dal capoclassifica Zerbo. Prossima gara a fine agosto sul circuito del Mugello. Podio a portata di ruota e di sgassata…

DUNLOP CUP: RUBINO CENTRA IL SECONDO POSTO NELLA GARA DI CREMONA

Le aspettative non sono state disattese e il round 6 della Dunlop Cup, stagione 2023, sul circuito di Cremona, domenica scorsa, ha regalato un ottimo secondo posto al pilota materano Raffaele Rubino. Il tempo soleggiato, con temperature calde ma non torride come annunciato dalle previsioni, ha fatto da cornice all’esordio sulla pista lombarda del pilota del team Otello. Piazza d’onore per Rubino nonostante un gap di circa sei secondi dal leader di gara. Il pilota lucano che corre su Honda CBR RRR è riuscito a recuperare punti preziosi restando secondo in classifica, con 91 punti, appena 4 in meno di Sebastiano Zerbo che invece non è salito sul podio attestandosi al quinto posto e ormai seriamente insediato dagli inseguitori.

“Il weekend di prove – afferma Rubino- è iniziato con qualche problema nel trovare i rapporti di trasmissione giusti, poi con le qualifiche del venerdì ho testato una rapportatura totalmente diversa e mi è andata bene, permettendomi di qualificarmi al quinto posto e partire in seconda fila”. La gara si è combattuta a livello elevato con Rubino lento nel risalire le posizioni, almeno nei primi giri. Addirittura, dopo una curva impostata male il pilota materano era finito in settima posizione. “Nella seconda metà di gara – continua Rubino- ho cambiato strategia e con una guida più pulita sono riuscito a risalire tutte le posizioni fino alla seconda. Se avessi utilizzato la stessa strategia dall’inizio avrei potuto insediare Baggi combattendo per il primo posto. In ogni caso sono soddisfatto perché sono riuscito a riaprire i giochi con i punti presi in questa gara, considerando che ne avevo saltate ben due”.

La Dunlop Cup riprenderà nell’ultimo weekend di agosto sul circuito del Mugello per il round 7 della stagione.

Matera, 25 luglio 2023