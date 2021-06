Senz’altro il prossimo campionato calcistico, grazie anche alla campagna vaccinale in corso e si spera a meno errori di informazione sull’argomento, vedranno una maggiore partecipazione dei tifosi in tutti i sensi. E quelli giallorossi, come il ”Roma Club Matera Francesco Totti”, hanno cominciato a palleggiare a bordo campo per gonfiare la rete con l’avvio della campagna tesseramento, che consentirà di vivere tanti momenti di genuino tifo per i beniamini guidati da Josè Mourinho. Dalla campagna acquisti si attende il botto e un campionato di vertice. E così per Nanni, Saverio (il cui cuore batte anche per il Matera), Mario, Vito e tanti altri siamo al conto alla rovescia. Pronti? Forza Lupi…son finiti i tempi cupi.



COMUNICATO STAMPA

Il Roma Club Matera “Francesco Totti” scalda i motori per lo “Special Year” e lancia la campagna tesseramenti in vista della stagione sportiva 2021/22. A renderlo noto è il direttivo del club giallorosso, pronto anche a festeggiare il prestigioso anniversario dei dieci anni di attività. L’iscrizione al club permetterà una serie di vantaggi e sorprese, darà il diritto a partecipare a tutte le attività, tra cui la visione delle partite nella sede sociale di via Cicerone, 39, le serate e gli eventi conviviali promossi dal club e le trasferte al seguito della Roma. Inoltre, ogni tesserato avrà diritto all’estrazione della nuova maglia griffata New Balance e dei tanti gadget della Roma. I tesseramenti potranno essere effettuati direttamente nella sede di via Cicerone n. 39, o telefonando al numero 377/2814538. “Dopo il periodo difficile dovuto alla pandemia, vogliamo tornare a vivere nella normalità e nel pieno spirito di socializzazione che caratterizza il nostro club. E la nuova stagione, con l’arrivo di Mourinho e le grandi ambizioni della società, ci porta un grande entusiasmo – spiega il presidente Vito Plasmati -. La prossima poi sarà una stagione particolare, che ci vedrà festeggiare i dieci anni di vita. Con il lavoro incessante che portiamo avanti con la Sezione del Vulture-Melfese siamo pronti a promuovere tanti eventi ed iniziative in favore dei nostri tesserati per celebrare al meglio questo grande traguardo”.

Una serie di nuove iniziative che andranno nel segno della continuità con quanto svolto negli anni anche in termini di solidarietà. Infatti, nelle scorse settimane, l’associazione materana ha consegnato alla parrocchia della Chiesa di San Rocco doni e uova ufficiali della Roma per la missione benefica portata avanti dal parroco Don Angelo Tataranni.



“Si tratta di un piccolo gesto di solidarietà, volto soprattutto ai bambini le cui famiglie versano in non buone condizioni economiche, con l’auspicio che si possano affrontare con maggiore serenità questi momenti difficili – continua il presidente Plasmati -. Come Roma Club siamo sempre vicini, nelle nostre possibilità, a chi soffre e a chi ha bisogno”.

Matera, 18 giugno 2021