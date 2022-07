Roma Club Matera con un decennale giallorosso

Arriveranno Josè Mourinho, Paulo Dybala, magari in concomitanza con il derby giallorosso con il Lecce? I tifosi del fans club ” Francesco Totti” di Matera lavorano in silenzio, ma senza sbilanciarsi. Festeggeranno, comunque, il decennale di attività al top. Intanto parte il tesseramento. La curva di Matera freme…



IL COMUNICATO DEL CLUB

Dieci anni di passioni, gioie ed emozioni a tinte giallorosse. Sull’onda dell’entusiasmo per i risultati raggiunti dalla Roma di Josè Mourinho, il Roma Club Matera “Francesco Totti” prepara una stagione coi fuochi pirotecnici in concomitanza con il raggiungimento della “stella” dall’inizio dell’attività, che avverrà precisamente nel dicembre 2022. Numerosi i progetti sui quali sta lavorando il direttivo del più longevo club giallorosso lucano, che, sempre con al fianco la sezione del Vulture-Melfese, ha lanciato la campagna tesseramenti per la nuova stagione e individuato una serie di iniziative e vantaggi che andranno a beneficio dei propri tesserati. “Abbiamo in serbo tante sorprese per i nostri tifosi, che ci sono stati sempre stati vicini e hanno manifestato il proprio affetto al club e ai colori della Roma – afferma il presidente Vito Plasmati -. Intanto è sempre a disposizione la nostra rinnovata sede sociale di via Cicerone, 39, dove seguiamo tutte le partite della Roma, ma organizziamo anche serate di festa ed eventi di natura sociale e conviviale. Anche quest’anno saranno tante le trasferte che organizzeremo al seguito della nostra squadra, che ha sempre avuto negli anni il nostro striscione accanto nelle gare interne e in alcune esterne; dopo il bellissimo successo europeo in Conference League, ci aspettiamo un’altra stagione all’insegna di successi e soddisfazioni, e in più festeggeremo il decennio di vita con iniziative dedicate e tante sorprese”.

Non manca lo spazio per la solidarietà, per cui il Roma Club Matera ha sempre un occhio di riguardo, attraverso raccolte e iniziative benefiche per i più bisognosi che periodicamente vengono portate avanti.

I tesseramenti potranno essere effettuati direttamente nella sede di via Cicerone n. 39, o telefonando al numero 377/2814538.

Matera, 22 luglio 2022