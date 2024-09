Roller Matera pronta per nuova stagione in competizioni nazionali e internazionali

La ASD Roller Matera si appresta a iniziare la nuova stagione agonistica, scrive in una nota “con grandi conferme e attese novità, proseguendo il suo percorso di crescita nel panorama dell’hockey su pista nazionale e internazionale. Tra Serie A Femminile, Serie A2 e Serie B, fino alle giovani promesse dell’Under 15, Under 13 e Under 11, la società lucana è pronta a scendere in pista con ambizione e determinazione in tutte le competizioni.

Conferme nella Serie A Femminile e debutti dalle giovanili: Il settore femminile della Roller Matera, ormai un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale, si presenta con una rosa solida e alcune novità di rilievo. Confermata alla guida della squadra il capitano Pamela Lapolla, leader indiscussa e punto di riferimento per le sue compagne. Al suo fianco scenderanno in pista atlete di grande esperienza come Rebecca Taccardi, Berta Tarrida, Luisa Lamacchia, Valentina Gaudio, Giorgia Meneghello, Larissa Lamacchia, Daniela Capolupo e Vanessa De Biasi. A loro si uniscono i volti emergenti di Miriana Di Cuia, Serena Gaudiano, Vanessa Mazzilli e Laila Carlucci, tutte pronte al loro debutto in Serie A dopo un percorso di crescita nelle giovanili della società.

L’allenatore Valerio Antezza, confermato anche per questa stagione alla guida della Serie A Femminile, si dice soddisfatto del lavoro svolto fino ad ora.

Serie A2: una squadra rinnovata e competitiva: Anche la formazione maschile di Serie A2 si presenta con conferme importanti e nuovi volti pronti a dare il massimo. Al timone della squadra ci sarà ancora una volta il capitano Joseph El Haouzi, che guiderà i compagni Conrado Piozzini, Francesco Monticelli, Luca Santeramo, Pamela Lapolla, Simone Rondinone, Michele Ferrara, Simone Pigato, Emanuele Gaudiano e il neoarrivato Alessandro Amatulli.

La novità più attesa riguarda l’ingresso in prima squadra di tre giovani talenti: Giovanni Pontrelli, Alessandro Mastronardi e Matteo Matera, tutti prodotti del vivaio della Roller Matera, pronti a fare il loro debutto nella Serie A2. Un passo importante per la loro carriera e un segnale del buon lavoro svolto nel settore giovanile della società.

Anche qui la guida tecnica sarà affidata all’esperienza di Valerio Antezza, che oltre alla squadra femminile, dirigerà anche la compagine maschile. La sua esperienza, maturata in una carriera di successo che lo ha visto protagonista a livello nazionale e internazionale, è garanzia di qualità e visione strategica. Antezza, nato nel 1979, ha alle spalle una carriera straordinaria, con successi in Serie A1 e con la Nazionale Italiana, coronata dal bronzo mondiale del 2003 e da vittorie importanti come uno scudetto e due Supercoppe con il Bassano.

Serie B e Settore Giovanile: la continuità della tradizione: Parallelamente alla Serie A Femminile e alla Serie A2, la Roller Matera parteciperà con la sua squadra anche al campionato di Serie B, confermando l’impegno in ogni categoria per dare spazio a tutti i suoi atleti, dai più esperti ai più giovani. Fondamentale sarà anche il contributo del settore giovanile, con le formazioni Under 15, Under 13 e Under 11 pronte a crescere e a rappresentare il futuro dell’hockey su pista materano.

Coppe e Campionati: una stagione ricca di sfide: La Roller Matera sarà impegnata non solo nei rispettivi campionati, ma anche in prestigiose competizioni nazionali. Tra le sfide più attese della stagione, la Coppa Italia di Serie A Femminile, la Coppa Italia di Serie A2, la Coppa Italia di Serie B e la Supercoppa di Serie A Femminile, eventi che metteranno a confronto i migliori team d’Italia e nei quali la società materana vuole recitare un ruolo da protagonista.

La stagione sportiva si aprirà ufficialmente il 12 ottobre, con la prima partita della Coppa Italia di Serie A2. La Roller Matera affronterà in trasferta il Salerno, con fischio d’inizio alle ore 20:00. Un esordio che si preannuncia emozionante, con la squadra materana pronta a dare battaglia fin da subito.

Partecipazione alla WSE Champions League Women: Il grande obiettivo per la squadra femminile sarà la partecipazione alla WSE Champions League Women, una delle massime competizioni europee per club di hockey su pista. Ancora una volta, il team materano si misura in questa competizione d’élite, portando il nome della città di Matera sui campi internazionali. Una sfida che testimonia la crescita del club, ormai consolidato anche a livello continentale. Segui la Roller Matera: Per chi voglia seguire e tifare la Roller Matera può assistere alle partite casalinghe presso la Tensostruttura di Via dei Sanniti a Matera. Per le gare in trasferta, sarà possibile seguire l’azione in diretta streaming sul sito www.rollermatera.it, dove si trovano anche i calendari delle competizioni, i comunicati ufficiali e molto altro.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.