martedì, 10 Febbraio , 2026
HomeSportRoberto vince anche la disfida di Barletta...in attesa del Giappone
Sport

Roberto vince anche la disfida di Barletta…in attesa del Giappone

Franco Martina
Di Franco Martina

Lo avevamo lasciato, lo scorso anno, al traguardo di Central Park dopo la bella e impegnativa prova al maratona di New York https://giornalemio.it/sport/bravo-il-materano-roberto-di-lecce-alla-maratona-di-new-york/, con l’impegno ad allenarsi per prove ancora più ambiziose come quella di Tokio, a sue spese naturalmente. E Roberto Di Lecce, l’atleta della Athlos Matera, continua a macinare chilometri e sui circuiti periurbani e con verifiche periodiche su forma e preparazione che lo hanno portato a imporsi domenica scorsa alla Barletta Marathon arrivato primo al traguardo, coprendo i 42 chilometri della gara competitiva con il tempo 3.08.16. Applausi, trofeo e un invito a darci dentro come ai temi della disfida di Barletta, quando cavalieri italiani ( Paese senza Patria e sotto il gioco di francesi e spagnoli) dietro prova di saperci fare disarcionando gli arroganti cavalieri d’Oltralpe. Vai Roberto. Altre città, altre sfide in attesa di raggiungere il Paese del Sol Levante

Articolo precedente
Tutto esaurito per Talia teatro. Nan fasc nidd…replica il 5 marzo
Articolo successivo
La Politica? Nel solco di Francesco…è una sorella
Franco Martina
Franco Martina
RELATED ARTICLES

Rispondi

I più letti