Roberto vince anche la disfida di Barletta…in attesa del Giappone

Lo avevamo lasciato, lo scorso anno, al traguardo di Central Park dopo la bella e impegnativa prova al maratona di New York https://giornalemio.it/sport/bravo-il-materano-roberto-di-lecce-alla-maratona-di-new-york/, con l’impegno ad allenarsi per prove ancora più ambiziose come quella di Tokio, a sue spese naturalmente. E Roberto Di Lecce, l’atleta della Athlos Matera, continua a macinare chilometri e sui circuiti periurbani e con verifiche periodiche su forma e preparazione che lo hanno portato a imporsi domenica scorsa alla Barletta Marathon arrivato primo al traguardo, coprendo i 42 chilometri della gara competitiva con il tempo 3.08.16. Applausi, trofeo e un invito a darci dentro come ai temi della disfida di Barletta, quando cavalieri italiani ( Paese senza Patria e sotto il gioco di francesi e spagnoli) dietro prova di saperci fare disarcionando gli arroganti cavalieri d’Oltralpe. Vai Roberto. Altre città, altre sfide in attesa di raggiungere il Paese del Sol Levante