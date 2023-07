Roberto sempre in pista…E ora a New York

Trova sempre il tempo di allenarsi, alternando il lavoro ad altre incombenze, macinando e sudando chilometri sulle strade urbane ed extraurbane di Matera. E, appena può, l’atleta della Athlos, gareggia un po’ ovunque piazzandosi bene o salendo sul podio, come è capitato nello scorso finesettimana a Bernalda. Ormai la bacheca di casa è stracolma di coppe, targhe e medaglie che la paziente moglie Mariella ammira con soddisfazione. Roberto , con la Athlos, ha gareggiato anche ad Amsterdam. E quella esperienza è stata un po’ un assaggio di quello che, per ora, è un sogno nel cassetto. Glielo augurano amici e parenti, pronti a sostenerlo …e a complimentarsi quando comunica che, ancora una volta, ha tagliato il traguardo con un buon risultato. Lui continua ad allenarsi pensando al passaggio sul ponte di Verrazzano a ”stelle e a strisce”.E noi attendiamo fiduciosi quel giorno. Quando? Appena possibile… Vai Roberto! Per la maratona di New York sono appena 42,5 chilometri.