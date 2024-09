Roberto e la Athlos pronti a entrare nel ”Mytho”

L’appuntamento è per domenica 6 ottobre a Grado (Gorizia) per un evento davvero unico, su un percorso di 42,195 chilometri dalla formula innovativa: tre maratone differenti e un unico obiettivo- riporta una nota descrittiva della Mytho Marathon- completarle tutte ed entrare nel Mytho. Ci saranno anche gli atleti materani della Athlos che si sono allenati con particolare impegno e tra questi Roberto Di Lecce, che continua a inanellare successi. L’ultimo dei quali domenica scorsa a Irsina, su un percorso di 10 chilometri, finendo sul podio per la sua categoria. E quest’anno la bacheca di casa si è arricchita di numerosi trofei, come indicano i successi in varie manifestazioni. Adesso attendiamo che Roberto Di Lecce e la Athlos entrino nel Mytho. Dalla, datela furt…



I SUCCESSI DI ROBERTO DI LECCE NEL 2024

-14 04 vivicitta a matera 1° assoluto-21 04 gara su pista 2°posto cat SM 45-04 08 gara strabernalda runners 2°posto di categoria SM 45 -08 09 8°trofeo fidas Irsina1°Posto di cat SM 45 Rob Di Lecce2°cat SM 70 Guerricchio Emanuele2°cat SM 55 Cotugno Graziano2°cat SM 40 Luigi Scupola