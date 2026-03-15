Roberto Di Lecce sul podio, secondo, al Trail Difesa San Biagio e successo della Athlos

E con la partecipazione di domenica 15 marzo il podista della Athlos Matera conferma, che è a un passo dal successo…Anche stavolta giunto secondo con i 12 km del percorso coperti in 1h 14′ 56” a un minuto dal campano Michele Petrone(primo) del Team Animatrail, con il tempo di 1h 13’21”. Roberto ce l’ha messa tutta pur non essendo in buone condizioni fisiche, legate ai malanni di stagione. Comunque una ottima prova e applausi da podio a conferma anche dei risultati conseguiti dalla Athlos al Trail San Biagio “Memorial Tonino Clemente” Montescaglioso . La formazione materana oltre al 2° posto ‘assoluti’ Di Lecce Roberto, ha conseguito il 1°posto di cat 45 Scarciolla Vito, il 3°cat 50 Pisciotta Pietro e il 3° cat.60 Incampo Giovanni



L’EVENTO

L’ASD I BITLOSSI – MONTERUN con il Patrocinio del Comune di Montescaglioso (MT), e l’approvazione del Comitato FIDAL BASILICATA, ha organizza per Domenica 15 Marzo 2026 la nona edizione del Trail Difesa San Biagio “Memorial Tonino Clemente”, gara trail su una doppia distanza di km 12 e km 21 che si è tenuto presso il locale comprensorio naturalistico della “Difesa San Biagio” https://goo.gl/maps/RxwvF8UHPCKF5uwp6 alla periferia dell’abitato di Montescaglioso.

