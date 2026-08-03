Roberto Di Lecce a tutta birra nella Strabernalda

Afa e umidità ci sono tutti nella serata di domenica 2 agosto a Bernalda, per l’appuntamento con la gara podistica della ”Strabernalda” da correre a tutta birra come ha fatto il materano della Athlos Roberto Di Lecce, giunto terzo sul podio di corso Umberto. Quasi 10 chilometri, 9,9 per l’esattezza, tra incitamenti e il trofeo finale per tutti di un panino imbottito e un bicchiere di birra. Pronti per un altro giro, per apprezzare con calma le tante attrattive di Bernalda che si appresta a festeggiare nei prossimi giorni il patrono San Bernardino.

